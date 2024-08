In der Siegelbacher Opelstraße ist wieder freie Fahrt. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten wurde sie am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben, teilte die Stadt mit. Nächste Woche wird eine weitere Sperrung aufgehoben. Die ursprünglich bis 24. August geplanten Arbeiten an der K1 zwischen Erzhütten/Wiesenthalerhof und Erfenbach dauern etwas länger als geplant und sollen am Mittwoch, 28. August, abgeschlossen sein.

Bei beiden Straßen wurde die Straßendecke saniert, in der Opelstraße seit 22. Juli, auf der K1 seit 14. August. In der Opelstraße wurden zudem die Mischwasserhausanschlüsse erneuert. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass in Siegelbach die Linie 101 – ebenso wie die Regio-Busse 140 und 141 – wieder regulär fahren. Gleiches gilt dann ab Mittwoch für die Linien 107 und 108 nach beziehungsweise ab Erfenbach.