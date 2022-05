Diese Woche wird die nördliche Zufahrt zum Opelkreisel wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags vom 3. bis 5. Mai gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, lässt die Stadtbildpflege Kaiserslautern an den drei Tagen im Opelkreisel erneut dringend notwendige Asphaltarbeiten ausführen. Vergangene Woche war die südliche Zufahrt in den Kreisverkehr für einige Tage ebenfalls wegen Arbeiten an der Straßendecke gesperrt. Die Straßenarbeiten in den kommenden Tagen finden auf einem Teil der rechten Fahrspur sowie auf der nördlichen Zufahrt zum Opelkreisel statt. Der Verkehr im Opelkreisel läuft auf der linken Spur an den Baumaßnahmen vorbei.

Umleitung übers Kleeblatt ist ausgeschildert

Verkehrsteilnehmer, die auf der B270 aus Richtung Siegelbach, Erfenbach und der A6 kommen, können im genannten Zeitraum die Zufahrt zum Opelkreisel nicht nutzen. Demnach ist es aus dieser Richtung nicht möglich, das Gewerbegebiet, Opel und Ikea direkt anzufahren. Dafür besteht während der Bauarbeiten die Umleitung U5 über das Kleeblatt. Für Fußgänger sowie Radfahrer bestehen keine Einschränkungen, so die Verwaltung. Aufgrund der Bauarbeiten sei rund um den Opelkreisel mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bei den Arbeiten an der südlichen Zufahrt hielten sich die Auswirkungen in Grenzen.