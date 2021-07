Im kommenden Ausbildungsjahr wird Opel nach eigenen Angaben 170 jungen Menschen einen Ausbildungsvertrag bieten. Im Werk Kaiserslautern fangen im September 34 Auszubildende an. Eine Tatsache, die der Betriebsratsvorsitzende am Standort Kaiserslautern, Thorsten Zangerle, positiv wertet: „In den vergangenen Jahren sind wir von 34 Ausbildungsplätzen nicht runter, auch wenn die Anzahl der Gesamtbeschäftigten gesunken ist.“ Im Werk Kaiserslautern arbeiten laut Zangerle rund 1300 Mitarbeiter, bis zum Jahresende sei bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet, mit dem Arbeitgeber werde monatlich neu verhandelt. Ein Faktor dabei sei die derzeit schwierige Versorgung mit Halbleitern. „Ohne Chips funktioniert im Auto keine Elektronik“, so Zangerle.

Neue Opelmodelle kommen bei Verbrauchern offenbar gut an

Der Betriebsratsvorsitzende hofft, dass ab den Jahren 2023/24 auch am Standort Kaiserslautern wieder Personal aufgebaut werden kann. Dass Opel derzeit einen starken Anstieg bei den Auto-Neuzulassungen verbucht – laut Opel wurden gegenüber 2020 39 Prozent mehr neue Opelmodelle angemeldet, insgesamt 84.700 Autos – habe sich in Kaiserslautern aber noch nicht auf die Mitarbeiterzahlen ausgewirkt. „Die neuen Fahrzeuge kommen offenbar aber gut an“, so Zangerle. Das Komponentenwerk Kaiserslautern könnte aber, so Zangerle, in den kommenden Jahren von der Produkterweiterung des neuen Mutterkonzerns Stellantis profitieren. Der französische Autobauer PSA, der Opel 2017 übernommen hatte, ging im vergangenen Januar durch die Fusion mit Fiat Chrysler in Stellantis auf.