Sein Leben dreht sich fast ausschließlich um Trial – und wer ihm aufmerksam zuhört, könnte fast meinen, der in Mölschbach lebende Jan Peters sei förmlich mit seinem Motorrad zu einer Einheit verschmolzen. Der 32-jährige Mannschaftsweltmeister vom AMC Kerzenheim lebt für und von seiner Leidenschaft. In den letzten Tagen jedoch rückte der Sport dann doch mal in den Hintergrund: Die Eheleute Peters wurden zum zweiten Mal Eltern.

Viel besser hätten Jan und Pauline Peters das junge Familienglück nicht planen können: Noch Ende Oktober organisierte der Sportliche Leiter des AMC Kerzenheim den Herbst-Trial im Rahmen der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Unter erschwerten Bedingungen. Das auf 80 Fahrer limitierte Starterfeld musste sich online anmelden, und statt analoger Punktekarte wurden die Ergebnisse per Smartphone übermittelt. Was sich im ersten Moment relativ unspektakulär anhört, ist in Wahrheit eine echte Herausforderung. „Unsere Strecken sind oft irgendwo in der Natur, da gibt es nicht immer ein funktionierendes Netz“, so Peters.

In der ganzen Welt

Sein Opa Helmut hat ihn zum Trialfahren gebracht. Im Eigenbau entwickelte er für den kleinen Jan eine kindgerechte Maschine. Als Basis diente eine rote Simson, in der DDR einst die führende Zweirad-Marke. Da war Jan gerade fünf. Groß geworden ist er in Mecklenburg-Vorpommern, seine ersten Fahrversuche auf dem Bike und dem BMX-Rad machte er auf einem Sandberg in Bobitz. Peters größter Unterstützer in den ersten Jahren war sein Onkel Mathias Hold, der ihn von 2003 bis 2010 zu Wettkämpfen in der ganzen Welt begleitet hat. Nach der Schule wurde er Sportsoldat im schleswig-holsteinischen Appen, ehe er wegen des Bachelorstudiengangs „Zeitbasierte Medien“ an die Hochschule nach Mainz kam. An die Ostsee ist er nicht wieder zurückgekehrt.

„Heimisch gefühlt“

Bei internationalen Wettkämpfen, wo er inzwischen mit einer TRRS RR 300 mit Fünfganggetriebe für das Team TRS Germany an den Start geht, lernte der gebürtige Schweriner Pauline kennen – und lieben. Auch die Mölschbacherin hatte sich damals längst dem Trialsport verschrieben, nahm erfolgreich an Meisterschaften teil und gewann bei den Europameisterschaften die Bronzemedaille. „Nebenbei“ ist Paulines Vater Wolfgang Schmitt Vorsitzender des AMC Kerzenheim, wo sich Jan von Beginn an „heimisch gefühlt“ hat. Neben seiner Tätigkeit als Sportleiter beim AMC trainiert Jan Peters seit sechs Jahren auch die Jugend-Nationalmannschaft.

Sogar beruflich ist er seiner Leidenschaft treu geblieben: Für das belgische Unternehmen Jitsie, Weltmarktführer im Bereich Trial-Bekleidung und -Zubehör, arbeitet Jan Peters als Social-Media-Experte, produziert Videos, fotografiert und promotet. Das Kind der Wendezeit wollte „immer durch die Türen gehen, die gerade offen waren“. Einen echten Karriereplan gab es nicht. So landete er beim Trial. Mit allen Fasern seines Körpers. „Ich kann eben nichts anderes“, schmunzelt Peters.

Absolutes Ausnahmetalent

Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Jan Peters dreimal Mannschaftsweltmeister, eine Deutsche Meisterschaft blieb ihm bis heute verwehrt. Nach drei Vizetiteln hat er sich von diesem Ziel verabschiedet. Denn aktuell ragt mit dem 23-jährigen Franz Kadlec aus Bad Tölz, der ebenfalls für das TRS-Team startet, ein absolutes Ausnahmetalent aus dem Favoritenkreis. „Im Moment geht es nur um den zweiten Platz, wenn Franz startet.“

Aber über Meisterschaften und Platzierungen hat sich Jan Peters noch nie definiert. Vielleicht liebt er deshalb das „stressfreie Fahren“, das Erleben der Natur. Keinen Titel, aber ganz besondere Eindrücke gibt es beim prestigeträchtigen „Scottish Six Days Trial“, dem härtesten Wettkampf des Jahres, zu gewinnen. Sechs Tage lang mit dem Motorrad durch die Highlands mit seinen Moorlandschaften, Bachläufen und zerklüfteten Gebirgszügen.

Im Steinbruch

Das Kontrastprogramm zu den schottischen Highlands findet Jan Peters fast vor der Haustür in einem Steinbruch. „Das ist ein großer Spielplatz für Trial-Fahrer“, freut er sich über die Möglichkeit, dort trainieren zu können. Doch die riesigen Sandsteinformationen erfordern ein „hohes Einstiegsniveau“. Wer zufällig die „Kunststücke“ bestaunt, muss immer wieder die Luft anhalten. Doch nicht nur im Steinbruch wird deutlich, wie anspruchsvoll dieser Sport tatsächlich ist.

Die Weihnachtszeit werden Jan Peters, Ehefrau Pauline, Töchterchen Ida (2) und Neuzugang Emil wohl vorwiegend im idyllischen Mölschbach verbringen. Fernab vom Trial-Zirkus, der wie viele andere Sportarten derzeit mit starken Einschränkungen zu kämpfen hat. Und weil er die wenigen Trainingsmöglichkeiten in seinem Verein lieber den anderen Fahrern überlässt, könnte es tatsächlich besinnliche Tage im Hause Peters geben. Ausnahmsweise mal ganz ohne Trial.

Zur Sache

Bei einem Trial handelt es sich der englischen Übersetzung nach um eine Prüfung. Gefragt ist vor allem Geschicklichkeit, um das unwegsame Gelände mit möglichst wenigen Fehlern zu durchqueren. Die gefahrene Zeit spielt dabei keine Rolle. Die Strecke wird vor dem Wettkampf in verschiedene Abschnitte, sogenannte Sektionen, unterteilt, die nacheinander zu durchfahren sind. Dabei müssen die Fahrer darauf achten, weder die Streckenbegrenzungen noch die Markierungen zu berühren. Auch das Absetzen des Fußes wird bestraft und auf einer Punktekarte registriert. Stürze oder das Abstellen des Motors erfordern das Verlassen der Sektion und werden mit weiteren fünf Strafpunkten „geahndet“.

Auf „höchstens 3000“ schätzt Jan Peters die Zahl der deutschen Trial-Fahrer. Den Ton geben andere Nationen an, beispielsweise Spanien, England und Frankreich, wo der Sport teils unter Profi-Bedingungen betrieben wird.

In den letzten Jahren haben die Hersteller auch E-Trials entwickelt. So greifen die zehn jüngsten Nachwuchsfahrer des AMC Kerzenheim bereits zur Elektro-Variante. Sportleiter Jan Peters freut die Entwicklung: „Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.“