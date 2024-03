Das Center for Ethics and the Digital Society (CEDIS) der RPTU lädt für Mittwoch, 20. März, ab 18 Uhr zur kostenlosen Online-Vorlesung auf der Internetplattform Zoom ein. Dabei geht es um den Umgang mit einem vollautomatischen Supermarkt.

Der Begriff „autonomer“ Supermarkt bezieht sich auf das Konzept eines voll automatisierten Supermarktes, indem der Kunde nicht mehr selbst bezahlen muss und es keine Warteschlangen gibt. Die 60-minütige Online-Vorlesung wird vom Wissenschaftskollektiv CEDIS geleitet und beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen dieses Konzeptes in Bezug auf technischer Umsetzung und Datenerfassung. Die Vorlesung ist Teil der Gesprächsreihe „Ethik in einer digitalen Gesellschaft“ und steht allen Interessierten offen. Referentinnen für die kommende Online-Vorlesung am 20. März werden die CEDIS-Sprecherinnen Karsten Joisten und Mandy Schiefner-Rohs sein.

Um den Veranstaltungslink für Zoom zu erhalten, ist das Ausfüllen eines Anmeldeformulars unter https://rptu.de/cedis/angebote notwendig.