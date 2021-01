Eltern und Sorgeberechtigte aus der Stadt Kaiserslautern sind zu einer Online-Elternversammlung zur Gründung des Stadtelternausschusses eingeladen. Bei der Veranstaltung werden die zukünftigen Mitglieder des Stadtelternausschusses gewählt.

Stattfinden soll die Wahl am Donnerstag, 21. Januar, um 20 Uhr, Interessierte sollen sich bis Montag, 18. Januar, per E-Mail anmelden: stea.sarah@schmalenberger.net (Elternvertreterin aus Kaiserslautern) oder tatjana.kaefer@kaiserslautern.de (Mitarbeiterin des Referates Jugend und Sport Kaiserslautern). In der Anmelde-E-Mail sind laut Stadtverwaltung Angaben zum Namen und Wohnort erforderlich, um die Wahlberechtigung der Teilnehmer zu prüfen. Ebenso wichtig ist die Angabe einer E-Mail-Adresse, an die rechtzeitig vor der Veranstaltung der Teilnahme-Link versendet werden kann.

Der Stadtelternausschuss vertritt die Interessen der Eltern gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und entsendet zwei Delegierte als beratende Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner und Sprachrohr für stadtweite Eltern-Themen und Interessen sowie Schnittstelle zwischen dem Landeselternausschuss und den Elternausschüssen der einzelnen Kindertagesstätten. Die Mitglieder des Stadtelternausschusses werden für die Dauer von knapp einem Jahr gewählt. Zur Wahl aufstellen lassen und wahlberechtigt sind Sorgeberechtigte oder Eltern, die Kinder im betreuungsfähigen Alter (0-14 Jahre) haben und deren Wohnsitz in der Stadt Kaiserslautern liegt.