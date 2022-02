Für die Nacht von Freitag auf Samstag lädt der Fachbereich Mathematik der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern zu einer Infoveranstaltung ein. „Mathe um Mitternacht“ sind die knapp zwei Stunden überschrieben.

Die Online-Veranstaltung beginnt am 11. Februar um 22.30 Uhr und geht tatsächlich über Mitternacht hinweg bis etwa 0.15 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an Abiturienten, die gerade vor der Studienentscheidung stehen, steht aber allen Interessierten offen. Organisiert wird das Ganze vom Fachbereich Mathematik der TU, Mathias Schulze, Professor der Fachrichtung, ist federführend. Schulze weist auf die „tollen Berufsaussichten“ für Mathematiker hin und unterstreicht die gute Umgebung, in der sich die TU befindet. „Über die Forschungsinstitute sind wir perfekt vernetzt“, sagt der Mathematiker.

Den Fachbereich vorstellen wird Dekan Sven Krumke, dessen Kollegen Ralf Korn und Ulrich Thiel sowie die Leiterin des Fraunhofer ITWM, Anita Schöbel, die auch am Fachbereich unterrichtet, halten Vorträge. Zwei Studierende der Fachrichtung liefern den Blickwinkel der Studentenschaft. Die Anmeldung ist auf der Website der Fachrichtung unter www.mathematik.uni-kl.de/mum möglich. Wem „Mathe um Mitternacht“ zu kurz erscheint, muss sich bis zum Sommer gedulden. Für den 2. Juli ist ein „Tag der Mathematik“ geplant.