Immer wieder wird darüber diskutiert, wie sicher Kaiserslautern ist. Jetzt will die Stadt in einer Umfrage von den Bürgern wissen, wo sie sich unwohl fühlen.

Sicherheit lässt sich nicht nur aus Zahlen und Statistiken ablesen – sie prägt das persönliche Gefühl des Einzelnen im Alltag, erläutert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung zur neuen Online-Befragung. Und genau da setzt die aktuelle Diskussion vielfach an. Denn jüngste Ereignisse, wie ein mutmaßlicher Messerangriff am Samstagabend in der Nähe des Fackelbrunnens oder im vergangenen November, als ein Mann auf dem Willy-Brandt-Platz durch Stiche schwer verletzt wurde, entfachen immer wieder die Diskussion um mehr Sicherheit und das Empfinden derselben.

Die Stadt hat Ende Januar elf Videokameras rund um das Rathaus aufgehängt. Sieben Kameras dienen der Überwachung des Vorplatzes, vier weitere wurden an den Seiten des Gebäudes installiert. Der geplante Videoschutz sei Teil eines größeren Sicherheitskonzepts, mit dem die Stadt auf Vandalismus, Drogenkriminalität und tätliche Angriffe im direkten Rathausumfeld reagieren will, erklärte die Verwaltung. Dazu gehört auch eine Online-Umfrage, an der sich die Einwohner der Stadt seit wenigen Tagen beteiligen können.

Wo fühlt man sich wohl in Kaiserslautern? Wo eher unsicher? Und was könnte dazu beitragen, das individuelle Sicherheitsgefühl zu stärken? Alle Einwohner können bis 12. April an der Befragung auf der städtischen Beteiligungsplattform unter www.klmitwirkung.de/de/insiko teilnehmen und die eigenen Erfahrungen, Einschätzungen und Ideen einbringen.

Die Stadt will anhand der Ergebnisse Maßnahmen zur Stärkung von Sicherheit, Ordnung und Lebensqualität entwickeln und umsetzen. Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz übernimmt die Auswertung. Die aufbereiteten Ergebnisse sollen im Kriminalpräventiven Rat der Stadt besprochen werden.