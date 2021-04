Die Berufsbildende Schule 2 Kaiserslautern (Wirtschaft und Soziales) veranstaltet eine Vortragsreihe mit Experten aus Industrie, Wirtschaft und Forschung. Der Online-Kongress firmiert unter dem Titel „Das neue Führen“. Eingeladen sind Ausbildungspartner der Schule: rund 1000 pfälzische Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft.

Der Online-Kongress findet von Mittwoch, 21. April, bis Freitag, 23. April, jeweils ab 17 Uhr statt und geht der Frage nach, was sich langfristig durch die Corona-Krise verändern wird und wie Mitarbeiter und Führungskräfte den Wandel erfolgreich gestalten können, wie Joachim Niklasch, Leiter der Berufsschule, schildert. Die Schule habe dazu ihre Ausbildungspartner, etwa 1000 pfälzische Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft, zur kostenlosen Teilnahme eingeladen.

Veranstalter des Kongresses ist Oliver Haas, Experte der Positiven Psychologie. Haas habe ein Experten-Team zusammengestellt, mit dem er gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen und Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden möchte, so Niklasch. Zu den Referenten gehören der Gehirnforscher Professor Gerald Hüther, der Mönch und Manager-Trainer Pater Anselm Grün, die Glücksministerin Gina Schöler, der Geschäftsführer von Upstalsboom Bodo Janssen, der Sinnstifter und Impulsgeber Michael Buttgereit und der Wirtschaftspublizist und Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins „brand eins“, Wolf Lotter.

An drei Abenden werden die Referenten ihr Wissen in Vorträgen, Diskussionen und Fragerunden an die Teilnehmer weitergeben. Die Berufsbildende Schule 2 ist offizieller Kongress-Partner. „Die Kooperation bietet unserer Schule die Chance, mit der Wirtschaft im Gespräch zu bleiben. Thematisch passen die Inhalte sehr gut zum kaufmännisch-sozialen Profil der Berufsbildenden Schule“, schildert Niklasch.

Im Netz

Informationen und Anmeldung: www.das-neue-fuehren.de/kongress