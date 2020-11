Der Online-Kongress „#Sport #Gesundheit #Digital“ findet am 26. und 27. November statt. Dabei geht’s um Chancen und Risiken der digitalen Transformation in Sport- und Gesundheitswesen unter die Lupe. Zielgruppe sind neben Fachleuten alle an den Themen Interessierte.

Der Kongress ist ein Gemeinschaftsprojekt der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) und der Techniker Krankenkasse. „Dass wir bereits im Sommer die Entscheidung getroffen haben, den Kongress von einer analogen Veranstaltung komplett in den digitalen Raum zu verlegen, hat sich angesichts der erneuten Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie letztlich als goldrichtig erwiesen“ berichtet Max Sprenger vom Unisport der TU, neben Professor Michael Fröhlich (Sportwissenschaft TU) und Brigitte Steinke (im Auftrag der Techniker Krankenkasse) einer der Projektleitenden.

Das Themenspektrum des #SGD-Kongresses reicht von Gesundheitsanwendungen und „Health Games“ über digitale Sportlehre bis hin zu Sensorik in Sport und Gesundheitswesen, und auch die Covid-19-Pandemie soll immer wieder Beachtung finden. Das Programm wurde laut den Organisatoren zuletzt um einen Höhepunkt ergänzt: Yoshifumi Miyazaki von der Chiba-Universität in Japan hält am ersten Kongress-Tag eine Keynote zu „Shinrin-yoku“, einer japanischen Tradition des Waldbadens. Die durch das Waldbaden entstehenden Entspannungseffekte stellt Miyazaki anhand physiologischer Indikatoren wie Hirn- und autonome Nervenaktivität vor. Weiterhin werden die positiven Effekte des Shinrin-yoku in den Kontext von Home-Office und allgemeiner Arbeit während der Covid-19-Pandemie gesetzt, und das Waldbaden als gesundheitsfördernder Lösungsvorschlag präsentiert.

„#Sport #Gesundheit #Digital“ richtet sich an Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis aus den Bereichen Gesundheitswesen/-management, Sport, Medizin und Psychologie, aber auch alle anderen Interessierte. Eine Anmeldung zum Online-Kongress ist noch bis zum 19. November möglich.

Info

Alle weiteren Informationen rund um das Programm, die Anmeldung und die Referenten sind auf der Kongress-Homepage zu finden: https://www.unisport.uni-kl.de/sgd-derkongress/.