Eine rund 20-minütige, kostenfreie Online-Führung veranstaltet die Pfalzgalerie am Dienstag, 13. April, 18.30 Uhr. Dabei spricht Kuratorin Svenja Kriebel mit der Diplom-Schmuckdesignerin Britta Bode, die in der Ausstellung „Die Sprache der Dinge – Angewandte Kunst der Lotte Reimers-Stiftung“ vertreten ist, über das Thema Silberschmiedekunst.

Britta Bodes Schmuckstücke sind von einfacher, klarer Form und dennoch raffiniert. In präziser handwerklicher Feinarbeit kombiniert sie Silber und Ebenholz. Sie initiiert damit ein feines Spiel von Licht und Schatten, von Raum und Volumen – selbst im kleinsten Format. Ihre in der Ausstellung gezeigten Stücke – Anhänger, Armreifen und Broschen – überraschen mit einer meist zarten, aber ungleich spannungsvollen Abweichung. Britta Bode ist Goldschmiedin, Diplom-Schmuckdesignerin und Ausstellungskuratorin in einer Person. Wie sie ihre Arbeit versteht und welche Werke außerdem zu ihrem Oeuvre zählen, ist Gegenstand des Gesprächs.

