Als Erpresserin hat sich die neue „Online-Bekanntschaft“ eines Mannes aus dem Stadtgebiet entpuppt. Wie der 34-Jährige am Montag bei der Kripo anzeigte, war er am Nachmittag auf die Betrügerin hereingefallen. Über eine sogenannte Dating-App hatte sich der Mann mit der Frau zum Chatten auf einer anderen Plattform verabredet. Während des Online-Chats überredete die Unbekannte den 34-Jährigen zu einem intimen Video-Anruf. Dann ging es sehr schnell: Schon nach kurzer Zeit erhielt der Mann einen Videomitschnitt der intimen Aufnahmen – und die Aufforderung, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen, sonst würde das Video an die Familie und Freunde verschickt werden, wie die Polizei weiter mitteilt.

Der 34-Jährige beendete sofort den Videoanruf und wandte sich an die Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.