Zwei ähnliche Fälle von versuchtem Betrug bei Online-Geschäften wurden der Polizei gemeldet. Die Betroffenen gingen nicht auf die Forderungen ein, so dass ihnen kein finanzieller Schaden entstand, berichtet die Polizei. Die Masche der Betrüger beschreibt sie wie folgt: „Sie reagieren auf private Verkaufsangebote, die in entsprechenden Portalen im Internet veröffentlicht sind, und gaukeln dem Anbieter Kaufinteresse vor. Wenn sich die Parteien auf den Preis geeinigt haben, teilt der Interessent mit, dass der Gegenstand durch einen bekannten Kurierservice abgeholt werde. Der Verkäufer müsse lediglich bei der Abholung für die Kosten in Vorkasse treten.“ Als ein 46-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Weilerbach auf diese Forderung nicht einging, erhielt er vom angeblichen Kaufinteressenten E-Mails, in denen ihm „rechtliche Konsequenzen bei Nichtzahlung“ angedroht wurden. Auch darauf ging der Mann nicht ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Auch eine 54-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wurde bei diesem „Vorschlag“ eines vermeintlichen Käufers stutzig. Sie sollte für den Versand mit dem bekannten Lieferservice die Versicherungskosten übernehmen und erhielt eine E-Mail mit einem Link, über den sie die Zahlung abwickeln sollte. Das tat sie nicht. Die Frau erkundigte sich stattdessen bei dem Logistikunternehmen, ob diese Vorgehensweise so üblich sei. Dabei erfuhr sie, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.