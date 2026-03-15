Die Stadtbibliothek Kaiserslautern führt am Freitag, 24. März, die neue Onleihe 3.0 ein. Die Umstellung, die am Donnerstagabend beginnt, wird voraussichtlich bis Freitagmittag abgeschlossen sein. Während dieser Zeit bleibt die Onleihe für Nutzer nicht erreichbar. Die überarbeitete Plattform bietet zahlreiche Neuerungen, darunter eine Verlängerungsoption für alle Medienarten, geräteübergreifende Synchronisation, eine unbegrenzte Merkliste, eine Leih-Historie und einen augenschonenden Dark Mode. Damit der Umstieg möglichst reibungslos klappt, wird empfohlen, alle bisher schon bereitstehenden Vormerkungen abzuholen. Außerdem sollten Nutzer prüfen, ob ihre Geräte die Mindestanforderungen für die neue App erfüllen und ob aktuelle Software-Updates verfügbar sind. Die neue App steht ab sofort kostenlos in App Stores zur Verfügung. Die alte App wird nach der Umstellung nicht mehr funktionieren. Nutzer mit E-Readern oder PCs können die Plattform erreichen über rlp.onleihe.de.