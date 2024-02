Kurz nachdem die Kirchenglocken der Stiftskirche 18 Uhr geschlagen hatten, ging es am Mittwoch auf dem Platz davor los: Etliche Tänzerinnen setzten sich in Bewegung. Mit der Kampagne „One billion rising“ soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden.

Die Taiko-Gruppe „Tennogawa“ stimmte die rund 250 Teilnehmer und Zuschauer mit einer Trommeleinlage ein. „Taiko“ bezeichnet im Japanischen große Röhrentrommeln. „Tennogawa“ setzt sich aus den japanischen Wörtern „Tenno“ (Kaiser) und „Gawa“ (Fluss; hier die Lauter) zusammen. Die Gruppe um Silvia Richter unterstützte mit ihrem Auftritt den internationalen Aktionstag „One billion rising“, der sich für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen einsetzt. Die Frauenzuflucht Kaiserslautern hatte die Aktion gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle der Stadt organisiert. Nachdem das rhythmische, japanische Trommeln vorbei war, reihten sich alle Teilnehmenden ein und führten gemeinsam ihre einstudierte Choreografie vor. Alle möglichen Altersgruppen waren bei den Tanzenden vertreten, unter anderem machten verschiedene Jugendgruppen von Turnvereinen mit. Von den anfänglich technischen Problemen ließen sich die Frauen und Mädchen nicht beirren und tanzten im Zeichen von Respekt, Wertschätzung und Gerechtigkeit. „2019 haben wir schon Mal an so einer Aktion gegen Gewalt an Frauen teilgenommen. Wir dachten, dass sich unser rhythmisches Trommeln gut mit Tanzen, also einer Choreografie kombinieren lässt“, erklärte Silvia Richter von den Taiko-Trommlern.