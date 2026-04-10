Der israelische Pianist Omer Klein gestaltete den zweiten Abend des 31. Kammgarn International Jazzfestivals. Er präsentierte sich dabei in neuem Gewand.

Szenenwechsel. Generationenwechsel. Hatte Altmeister Jan Garbarek das 31. Kammgarn-Jazzfestival am Mittwochabend im Pfalztheater eröffnet, so folgte nun mit dem israelischen Pianisten Omer Klein eine jüngere Generation nach. Und das wieder im Kulturzentrum Kammgarn, dem Hort des Jazz’ wie des Festivals in der Barbarossastadt. Dabei zeigte sich: Der 43-Jährige hat sich musikalisch neu erfunden.

2018 hatte der aus der Küstenstadt Netanja stammende Pianist und Komponist die 23. Festivalauflage mit einem atmosphärischen Auftritt vor rund 150 Besuchern im Cotton Club der Kammgarn eröffnet. Und ebenso viele Gäste waren auch diesmal wieder in den Kellerclub gekommen, um Klein und seine Combo zu erleben. Wobei sich diese deutlich verändert hat.

Glatt verdoppelt

War Klein seinerzeit noch im Trio mit Bassist Haggai Cohen-Milo und Amir Bresler am Schlagzeug unterwegs, so hat er seine Mannschaft vor kurzem deutlich verstärkt. Aus dem Trio ist ein veritables Sextett geworden, was nicht nur auf der Bühne für ein kompaktes Bild sorgt, sondern auch klanglich. Denn gleich zwei Blasinstrumente geben bei den Poetics, so heißt die neue Klein-Groß-Formation, mit dem Bandleader den Ton an.

Einmal bedient die niederländische Klasse-Saxophonistin Tineke Postma das Sopran- sowie das Altinstrument. Ihr Ton ist dabei stets angenehm, die Improvisationen flüssig, der Satz höchst präzise. Kein Wunder, lehrt die 47-Jährige doch selbst am Amsterdamer Konservatorium und hat einige erfolgreiche Alben herausgebracht. Die Saxophonfamilie erweitert daneben der in Berlin lebende, 36-jährige Israeli Omri Abramov am Tenorinstrument. Sein Ton ist kongenial weich und ähnlich „klassisch“ wie bei Postma, im Duo geben die beiden schon einen veritablen Bläsersatz ab, ergänzt oft um die Linien des Pianos. Wie überhaupt die unisono geführten Melodielinien zwischen Piano, Bass und den Bläsern kunstvoll changieren.

Das tut weh!

Von der Triobesetzung „übrig“ ist der zuverlässige Taktgeber Amir Bresler. Ihm zur Seite steht – neben den Bläsern als weitere Doppelbesetzung – Percussionist Tupac Mantilla aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Es ergibt sich ein ebenso dichtes, doch niemals dominantes oder aufdringliches Rhythmusgeflecht. Besonders Mantilla arbeitet dabei mit höchstem Einsatz und Spielfreunde, schlichtweg sensationell seine Body-Percussion, wobei er den eigenen Körper als Klangerzeuger benutzt, den er mit einen Händen bearbeitet. Ein bisschen Masochismus muss da wohl dabei sein, etwa wenn er sich in schneller Folge Backpfeifen erteilt.

Ebenfalls vom Trio her bekannt ist Bassist Haggai Cohen-Milo, der neben der elektrischen Variante den voluminösen Kontrabass bedient. Stellenweise fällt ihm allerdings die alleinige harmonische Grundierung zu, eine Rolle, die er angesichts der Dominanz seiner fünf Mitstreiter nicht immer ganz ausfüllen kann.

Ab in die „Elphie“

Frontmann Omer Klein, der inzwischen seinen Lebensmittelpunkt in Frankfurt hat und am Münchner Konservatorium lehrt, beackert neben dem Flügel das Rhodes-E-Piano. Beim akustischen Instrument fällt auf, dass er es sehr trocken, ohne großen Pedaleinsatz spielt und so einen klaren, kantigen Ton erreicht. Seine Improvisationen sind dementsprechend weniger elegant denn massiv, was insbesondere bei den Balladen ins Gewicht fällt. Als Impulsgeber hält er alle Fäden zusammen und prägt den Zusammenklang.

Im Gepäck hat die neue Formation natürlich ein neues Album. „The Poetics“ heißt es schlicht, ist erst im März erschienen und vereint in acht Titeln die unterschiedlichsten Temperamente. Auch live entfalten diese größtenteils harmonisch-eingängigen Kompositionen ihre Wirkung, erweitert durch ausgiebige Improvisationsstrecken. Bis zu 20 Minuten kann da schon mal eine Nummer vor sich hin mäandern. Titel wie „Compassion“, „Among Lions“, „Vento & Terra“, „Samba Of My Own“ oder der „Zebra Dazzle“ verwenden dabei gerne exotische Idiome, kommen mal einem astreinen Samba nahe oder an anderer Stelle orientalischer Melismatik.

Es entsteht ein äußerst bunter melodischer Bogen, der an diesem zweieinviertelstündigen Abend (mit halbstündiger Pause) das Publikum in den besten Momenten mitriss. Dass das am heutigen Samstag beim ausverkauften (!) Auftritt von Klein & Co. im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie ebenso sein wird, steht also zu erwarten.

Heute beim Festival

Das 31. Kammgarn International Jazzfestival endet heute mit drei Konzerten: Um 20 Uhr spielt das Emil Brandqvist Trio im Kasino, um 21.30 Uhr Youn Sun Nah an gleicher Stelle. Ab 22.30 Uhr beendet die Formation Elsa im Cotton Club den diesjährigen Konzertreigen; Karten unter www.kammgarn.de und an der Abendkasse.

