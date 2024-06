Die bekannte Jazzsängerin, Pianistin und Komponistin Olivia Trummer tritt mit ihrem Trio am Samstag bei der Langen Nacht der Kultur in der Fruchthalle in Kaiserslautern auf und tags darauf in Bad Kreuznach. Konstanze Führlbeck hat vorab mit der Musikerin gesprochen.

Was werden Sie bei der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern spielen?

Ich