Wenn Oliver Erhard von der Stadtbildpflege mit seinem Gießwagen unterwegs ist, freuen sich Blumen, Pflanzen und Bäume. Jetzt, wo die Temperaturen wieder kräftig nach oben klettern, ist sein Dienst auf Grünflächen der Stadt besonders gefragt. Mit Gießwasser unterwegs ist er bereits seit Anfang Mai. Auf Wasser als Grundnahrung warten in regenarmen Zeiten insbesondere Neupflanzungen in Blumenbeeten, Kübeln oder auf Mittel- und Seitenstreifen von Straßen in Kaiserslautern. Unterwegs ist Erhard mit einem großen Gießwagen. Dieser fasst 6000 Liter Wasser. An heißen Tagen muss er den Tank mindestens drei Mal füllen.

Am Dienstag war Oliver Erhard beispielsweise im Stadtpark unterwegs. Mit Schrittgeschwindigkeit befährt er die Wege dort. Ein Joystick ermöglicht ihm die Steuerung einer Dusche, mit der er die Blumenrabatten beregnet. „Ohne Wasser hat die Natur bei hohen sommerlichen Temperaturen keine Chance.“ Zur Bewässerung der Bäume auf dem Stiftsplatz setzt der Mitarbeiter der Stadtbildpflege ein Gießrohr ein. Damit füllt er ein Wasserreservoir unter dem Baum, damit sich das Gehölz bedienen kann. 482 Bäume hat er im Stadtgebiet zu versorgen. Über seine Arbeit führt Oliver Erhard genau Buch.

„Neu gepflanzte Bäume bedürfen einer besonderen Versorgung“, verweist er auf 120 Bäume, die im Stadtgebiet neu gepflanzt wurden. Ein- bis dreijährige Bäume müssten zwei Mal pro Woche gegossen werden. Danach könne sich der Baum zum Großteil selbst versorgen. Große und langjährige Gewächse wie die Platane am Fackelrondell oder die Laubbäume in der Königstraße um die Marienkirche versorgten sich mit einem ausgeprägten Wurzelwerk selbst mit Wasser.

Den Tank neu auffüllen kann Oliver Erhard an Hydranten beispielsweise auf dem Messeplatz. Eine viertel Stunde und der 6000-Liter-Tank ist wieder gefüllt. Oliver Erhard mag seine Arbeit. „Sie macht mir großen Spaß.“ Am meisten freut er sich, wenn kein Baum unter Wassermangel leiden muss. Zur Bestellung seines eigenen Gartens mit Gemüse und Obstbäumen ist er in der glücklichen Lage, das Wasser aus einem Brunnen im Garten zu beziehen.