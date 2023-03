Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Alles so schön bunt hier“, sang einst Nina Hagen in „Ich glotz TV“. Schön bunt ist auch die aktuelle Ausstellung im Lauterer Am WebEnd mit Werken von Oliver Breitenbruch. Und voller Anleihen. Pablo Picasso und der Kubismus, die Pop Art und Rizzi fallen direkt ins Auge. Auch Keith Haring ist nicht weit. Und doch: Breitenbruch ist eigenständig.

Oliver Breitenbruchs vielfarbige Wimmelbilder sind zum großen Teil formsicher und wirkungsvoll. Lebendig und anregend. Und es sind viele. Sehr viele. Eine dermaßen überhängte