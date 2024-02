Ole Thyssen vom Hohenstaufen-Gymnasium ist der Sieger beim Vorlesewettbewerb der Stadt Kaiserslautern. Aber eigentlich gab es beim Regionalentscheid nur Sieger, wie Morphy Burkhart von der Buchhandlung „Blaue Blume“, der die Veranstaltung organisiert hatte, am Samstag in der Scheune des Theodor-Zink-Museums erklärte.

Die Entscheidung fiel der Jury aus Marita Gies, Persephone Haasis, Franz-Joseph Huschens und Katja Scheithauer nicht leicht, denn auch die anderen acht Schulsieger der sechsten Klassen schlugen sich tapfer. Bewertet wurden neben Lesetechnik und Interpretation auch die Textstellenauswahl aus der selbst gewählten Lektüre. Gutes Vorlesen war also angesagt beim 65. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, jedoch sollte die Interpretation nicht zu Schauspielerei führen. Und bei Versprechern sollte die Jury ein Auge zudrücken. Nicht bewertet wurde die Buchvorstellung.

Fehlerfrei, deutlich und gut betont

Nach dem ersten Durchgang mit dem selbst gewählten Lieblingsbuch gab es eine zweite Runde mit einem unbekannten Text. Dafür hatte Burkhart das Buch „Die Swifts – Ein vorzügliches Verbrechen“ von Beth Lincoln ausgewählt. Jetzt trennte sich doch die Spreu vom Weizen, und mancher Vorleser, der sich vorzüglich vorbereitet hatte, tat sich mit dem fremden Buch nicht leicht. Ole Thyssen aber erwies sich als echte Leseratte. Er las aus dem selbst gewählten Buch „Der kleine Nick“ von René Goscinny fehlerfrei, deutlich und mit guter Betonung. Auch mit dem unbekannten Text hatte er keine Probleme und las ganz souverän vor. Auffallend war, dass er nicht einmal den Finger auf der Zeile führte. Als echte Bücherwürmer präsentierten sich auch die anderen acht Schulsieger: Juno Schirra (Albert-Schweitzer-Gymnasium), Maikel Gerasimov (Heinrich-Heine-Gymnasium), Luana Menches (Burggymnasium), Kenzo Wiegand (IGS Goetheschule), Lina Maria Kaiser (St.-Franziskus-Gymnasium), Bela Tim Wienert (Rittersberg-Gymnasium), Felix Kühn (IGS Bertha von Suttner) und Leonie Raisch (Paul-Gerhardt-Schule). Alle Kinder erhielten für ihre Leistung eine Urkunde sowie das Buch „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling.

Mit 600.000 Teilnehmern jährlich, so Morphy Burkhart, ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6900 Schüler der sechsten Klassenstufen. Die über 650 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturelle Einrichtungen. Der Sieger Ole Thyssen darf nun zum Bezirksentscheid fahren und eventuell zum Landesentscheid. Das Bundesfinale findet in Berlin statt. Veranstaltet wird der Vorlesewettbewerb von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Lesen fördert die Konzentration

Sinn des Wettbewerbs ist, wie Burkhart konstatierte, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Wer liest, fördere auch die Schreibfähigkeit, könne konzentrierter und aufmerksamer werden, Lesen fördere die Kommunikationsfähigkeit und verbessere sogar die Sozialkompetenz. Kurz: „Bücher sind Bienen, die den Blütenstaub von einem Geist zum anderen tragen.“