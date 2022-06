Ein willkommenes Comeback: Nach zweijähriger Corona-Pause starten am Wochenende die 9. ADAC Rallye Trifels Historic und die 14. Kaiserslautern Classics. In Verbindung mit dem Handel, der Lauterer Gastronomie und einem musikalischen Unterhaltungsprogramm laden die Kaiserslautern Classics zu einem Einkaufsbummel ein.

Im sommerlichen Glanz von über 200 Oldtimern, historischen Motorrädern und Rettungsfahrzeugen wird sich am Samstag die Innenstadt präsentieren. Die betagten Automobile zieren an diesem Tag die Fußgängerzone, den Platz seitlich der Stiftskirche, den Altenhof, den Schillerplatz sowie Teile der Riesenstraße.

Musik und Tanz garantieren eine Reise in die Zeit des Rock’n’Roll. Auf dem Schillerplatz entführen ab 10 Uhr die Rockabilly Band „Lucky 13“ und ab 15 Uhr die Band „Eis am Stiel“ in die goldenen Zeiten des Rock’n’Roll. Vor der Stiftskirche spielen ab 10 Uhr die Gruppe „Bob ist dein Onkel“ und ab 15 Uhr „The Honkytones“ die Hits der 1950er bis ’70er Jahre. Bunt wird es beim Auftritt von Tanzgruppen, die vor den Bühnen und in der Fußgängerzone Rock’n’Roll in Bewegung umsetzen. An wechselnden Orten in der City wird der „Heart Chor“ mit Michael Weickenmeier zu hören sein.

Im Rahmen der 14. Kaiserslautern Classics veranstaltet die Sportfahrer Union Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern die 9. ADAC Rally Trifels Historic. Mit der Rally Trifels Historic erwartet die Oldtimer-Lieberhaber ein besonderes Highlight. Die erste Etappe startet bereits am Freitag, 17. Juni, 14 Uhr, auf dem Stiftsplatz. Endstation der ersten Etappe ist gegen 16.30 Uhr der Parkplatz bei Möbel Martin. Am Samstag, 8.30 Uhr, geht es für die Teilnehmer der Ausfahrt ab Möbel Martin in die zweite Runde. Auf der Strecke von 350 Kilometern durch die Westpfalz erwarten die Teilnehmer eine Sport- und eine Touristik-Wertung.

Bevor die Fahrzeugklassiker und ihre Besitzer das Ziel am Stiftsplatz erreichen, werden sie am Samstag, ab 15.40 Uhr, bei der „Citypräsentation“ in der Fruchthallstraße, Höhe „K in Lautern“, auf der Zielgeraden dem Publikum nochmals vorgestellt. Empfangen werden die Oldtimer von den Kaiserslauterer Pikes Cheerleadern.