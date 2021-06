Endlich mal wieder raus: Darauf hat sich Paul Peter Götz seit Monaten gefreut. Immer wieder für neue Ideen gut, lädt er für das kommende Wochenende zu einem Oldtimer-Spaziergang in seinem Heimatort Erfenbach ein. „Es wird die erste größere Veranstaltung in der Region Kaiserslautern sein.“

Wie der Werbefachmann und stellvertretende Ortsvorsteher stehen bereits viele Oldtimerbesitzer und Liebhaber von Traktoren bereit, mit ihren betagten Lieblingen nach Erfenbach zu fahren und sie vor dem Rathaus, auf dem Marktplatz und auf freien Flächen des Lauterer Stadtteils zur Schau zu stellen. „Auch wenn das Wetter nicht so berauschend sein wird, das hab ich leider nicht in der Hand.“

In der Hand hat Paul Peter Götz auf jeden Fall die Genehmigung der Stadtverwaltung für die Veranstaltung. „Es muss alles seine Ordnung haben. Besonders in Corona-Zeiten.“ Doch nicht nur Oldtimer und Traktoren gibt es beim Spaziergang am Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, durch Erfenbach zu sehen. Zu einem Besuch laden zusätzlich das Bachbahnmuseum und das Grubenmuseum ein. Besucher werden entsprechend den Bestimmungen eingelassen. Im Innenhof des Bachbahnmuseums werden frisch gezapftes Bachbahnbräu und Bratwurst angeboten. Ulrich Beisiegel, der Doppelbäcker aus Otterbach und als Nudelmacher bekannt, wird Nudelgerichte in verschiedenen Geschmacksrichtungen offerieren. Das Café im Bauernhaus wird leckere Kuchen und Torten im Angebot haben. Der Verzehr in umweltfreundlichem Geschirr sei nur im Innenhof des Bauernhauses vorgesehen.

Während der Veranstaltung steht im Rathaus ein Corona-Testzentrum zur Verfügung. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen.“ Was Paul Peter Götz zu seinen Aktivitäten für die Öffentlichkeit leitet? „In Erfenbach, auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, soll sich etwas tun, sollen sich Menschen unter freiem Himmel bewegen und begegnen können.“ Und was der Erfenbacher mal angestoßen hat, das will er auch weiterentwickeln. „Ich habe so viele Ideen im Kopf.“ Noch vor den Sommerferien beabsichtigt er, einen neu gestalteten Rundwanderweg, den „Drei-Berge-Blick“, um Erfenbach zu eröffnen.