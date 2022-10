Geht da noch was? „Wir Schausteller sind Berufsoptimisten“, schickt Susanne Henn-Marker voraus. Von daher verwundert nicht, dass die Sprecherin der Messeplatz-Beschicker nach einer bislang eher lauen Oktoberkerwe auf ein gutes Abschluss-Wochenende hofft.

Der Kerwemontag war die Wucht. So etwas habe es lange nicht gegeben, schaut Susanne Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbands Pfalz-Saar, auf den Wochenbeginn zurück. Der Montag „mittendrin“ gilt als gemeinhin schwächster Kerwetag – im Mai wie im Oktober. Aber mehr als 20 Grad bei Sonnenschein haben zum Start dieser durchwachsenen Woche für einen unerwarteten Andrang gesorgt. Das verwundert wenig, denn für viele hatte die Oktoberkerwe ja erst am Sonntagnachmittag so richtig begonnen, weil der Messeplatz am Eröffnungsabend wie auch am Samstag noch vor Regen getrieft hatte.

Klar ist: Bislang ist das Volksfest in Sachen Besucherfrequenz hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Sonntag sei sehr gut gewesen, der Montag auch. Wichtig war nach Henn-Markers Dafürhalten, dass es auch am Mittwoch trocken geblieben ist. Sonnenschein sei weniger wichtig, „alles, nur kein Regen“.

Rund 25.000 Besucher am Familientag

Damit war denn auch der „Halbzeit-Tag“ der Kerwe – der stets zum Familientag ausgerufen wird – gerettet. Wenn Karussells und Riesenrad, Schießbude und Geisterbahn mit halbierten Preisen locken, wirkt sich das verständlicherweise auf die Besucherfrequenz aus.

Wie viele waren da? Das lässt sich nur schätzen, ohnehin ist unter die ungefähren Zahlen der Kerwetage noch kein dicker Strich gezogen. Trotzdem kann Marktmeister Dietmar Keller, der seitens der Stadtverwaltung für die Kerwe-Organisation mit verantwortlich zeichnet, eine Hausnummer nennen: Gemäß Kellers Zählweise waren es beim Familientag rund 25.000 Besucher, kleine wie große, die sich über den gesamten Tag verteilt auf dem Messeplatz getummelt haben.

„Leute gönnen sich ihre Kerwe“

Dass die Besucher ihr Konsumverhalten geändert hätten, davon will Susanne Henn-Marker eher nicht sprechen, zumindest sei keine generelle Aussage möglich. „Manche vielleicht schon, der Großteil eher nicht“, so ihre Einschätzung. „Die Leute gönnen sich die Lauterer Kerwe; sie kommen mit einem gewissen Budget, und wenn es weg ist, ist es weg – dann geht’s heim.“

Dass am Wochenende möglichst viele kommen und zufrieden heimgehen, darauf ruhen nun die Hoffnungen der Schausteller, die selbst bisher nicht zufrieden sein können.