Turbulente Fahrgeschäfte, saftige Hähnchen und süße Schaumküsse – all das bei hoffentlich bestem Herbstwetter: am Freitag startet auf dem Messeplatz die Oktoberkerwe, die einen Mix aus Attraktionen, Gastronomie und Marktständen verspricht.

Wann geht’s los?

Start ist auf dem Messeplatz am Freitag, 14. Oktober, um 17 Uhr öffnet die Oktoberkerwe ihre Pforten. Ab 18.30 Uhr wird der Werkvolkfanfarenzug am Tor zur Schwarzwaldstraße mit einem Umzug über den Platz beginnen. Der offizielle Startschuss fällt kurz darauf, um 19 Uhr im Festzelt der Familie Jäkel mit dem obligatorischen Fassbieranstich.

Welche Fahrgeschäfte sind auf dem Messeplatz?

Im Riesenrad „Wheel of City“ der Familie Becker lässt sich ein Überblick über die Kerwe verschaffen. Oder – mit mehr Nervenkitzel – mit dem „Hot Shot“, der seine Fahrgäste mit 160 Stundenkilometern in 50 Meter Höhe katapultiert. Menschen mit gutem Magen können „The King“ wagen, eine Kopfüber-Schaukelfahrt.

Wild geht es auch im „Shake“ und im „Disco-Fieber“ zu. Beim „Shake“ ist der Name Programm: Hier bleibt niemand ruhig im Sitz. Beim „Disco-Fieber“ wird hingegen eher gerührt als geschüttelt, dort dreht sich alles um die Fliehkraft. „Spuk, der Geister-Coaster“ ist eine Kombination aus Geister- und Achterbahn.

Welche Attraktionen gibt es noch?

Auch die traditionellen Fahrgeschäfte wie der „Breakdance“ oder der „Autoskooter“ als Treffpunkt der Jugend fehlen nicht. Wieder mit dabei ist außerdem der „Superwellenflug“, der Kettenflieger für romantische Nostalgiefahrten. Die Fans des „Musikexpress“, dem Klassiker für das richtige Bauchgefühl, sollen auf der Berg- und Talfahrt nicht zu kurz kommen.

Was wird Familien geboten?

Speziell für Familien geeignet sind das interaktive Erlebnis-Glaslabyrinth „Aloha Happy Hour“ und die wohl lustigste Baustelle der Welt der „Krumm & Schief Bau“. Auf drei Etagen geht’s dort um Spaß für Groß und Klein. Der wohl beste Kerwetag für Familien ist dabei der Mittwoch, 19. Oktober. Am Familientag locken ganztägig halbe Fahr- und Eintrittspreise und viele weitere Sonderangebote. Im Festzelt Jäkel wird am Familientag ein Puppentheater gastieren. Auch ein Luftballonkünstler und Kinderschminken werden am Festzelt für gute Laune sorgen. Stichwort Kinder: Kleine Besucherinnen und Besucher dürfen sich über den gesamten Kerwezeitraum auf die klassischen Kinderfahrgeschäfte und eine Pony-Reitbahn freuen.

Wie sieht’s kulinarisch aus?

In den Biergärten, Bistros, Zelten und an zahlreichen Imbissständen gibt es von der Bratwurst über pfälzische Spezialitäten nahezu alles, was der Besuchermagen begehrt.

Was gibt’s zu kaufen?

Und im Shopping-Gässje werden wieder traditionell typische Kerwewaren wie Gewürze, Haushaltswaren, Kleider und handgearbeitete Waren angeboten.

Wann ist die Kerwe geöffnet?

Die Kerwe ist am Eröffnungstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet, an den beiden Samstagen von 14 bis 23 Uhr. Sonntags öffnet der Kerweplatz von 13 bis 22 Uhr, an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr.

Gibt es wieder ein Feuerwerk?

Zum Abschluss am Montag, 24. Oktober, bildet das „Dankeschön-Feuerwerk“ der beteiligten Schausteller gegen 21 Uhr den Abschluss der Lautrer Kerwe.

Info

Die Fragen hat die Pressestelle der Stadtverwaltung beantwortet.