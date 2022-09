Ein bisschen aufgeregt sind sie schon. Auch wenn sie das traditionelle Oktoberfest des TuS Erfenbach bereits mehrere Male mitgemacht haben, dieses Mal ist das Fest am Montag, 3. Oktober, für Sandra Faß, Manuela Wilking und Christian Barduna eine Premiere.

War es bis 2019 noch Udo Lackmann, der langjährige Vorsitzende des Sportvereins, der die Regie beim Wiesenfest geführt hat, ist es nach zwei Jahren Corona-Pause das neue Leitungsteam des TuS 1894, das die Fäden für eine gelingende Sause in Händen hält. Es ist das 21. Oktoberfest, zu dem der Verein einlädt.

9,50 Euro für die Maß Bier

Die Veranstaltung sei immer gut gelaufen, deshalb wolle man nichts verändern, so Sandra Faß. „Dank vieler Helfer kann Mitte der Woche das Zelt auf dem Sportgelände aufgestellt werden. Mit knapp 1000 Mitglieder sind wir ein großer Verein.“ Schlichter als in den Vorjahren soll die Dekoration ausfallen. Auf Tischdecken will das Leitungsteam zugunsten einer nachhaltigen Dekoration verzichten. „Es gibt einfach zu viel Müll.“ Die Bedientische, 75 an der Zahl, seien bereits alle reserviert. Vorgesehen sind weitere 15 Stehtische. Der Eintritt ist mit zwölf Euro veranschlagt, das Maß Bier kostet 9,50 Euro, ein Euro mehr als 2019. Bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Einlass ist um 10 Uhr.

Bewährt hat sich nach Ansicht von Sandra Faß die Musik im Festzelt. Gestartet wird um 11 Uhr mit dem Fassbieranstich. Zum Frühschoppen wird Festbier der Karlsberg-Brauerei und Andechser Klosterbräu aus den Zapfhähnen fließen. Auf gegrillte Hähnchen und Haxen müssen die Gäste dieses Jahr verzichten. Dafür stehen Weißwurst, Bayerischer Obazda, Spießbraten und Fleischkäse auf der Karte.

Treu bleibt das Leitungsteam der Musik im Festzelt. Während die Böhmer Musikanten mit Richard Heieck zum Frühschoppen aufspielen, sorgt die Alpintaler Blasmusik am Nachmittag für Gaudi, wenn auf die Tanzfläche geladen wird. Kein Problem sei es gewesen, genügend Servicekräfte zu finden, sagt Sandra Faß erfreut. Ob sie denn ihr Dirndl schon gerichtet hat? „Ich bin mehr der Hosentyp“, meint sie und ist sich sicher, dass es an bayerischen Trachten im beheizten Festzelt nicht fehlen wird. Da die Secco-Bar beim letzten Oktoberfest gut angenommen wurde, wird sie auch dieses Jahr eine beliebte Anlaufstelle für die weiblichen Besucher sein.