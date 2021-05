Heidi Breyer ist Asthmatikerin und mit einem ärztlichen Attest vom Tragen einer Schutzmaske befreit. Immer wieder bekommt sie Sprüche und Anfeindungen zu hören, jetzt ist sie in einem Geschäft vor die Tür gesetzt worden. Dessen Inhaberin erklärt, wieso.

Sie habe Asthma, und mit der weißen Maske im Gesicht sei ihr immer schwindlig geworden, schildert die Leserin. Ihr Arzt habe ihr daraufhin ein Attest ausgestellt, das sie von der Maskenpflicht befreit. Damit komme sie jetzt eigentlich in alle Geschäfte rein. Nur an der Kasse werde sie öfter mal blöd angemacht – mit Sprüchen wie: „Na, wenn das mal das Originalattest ist.“

In einem Sanitätshaus in der Königstraße konnte es soweit nicht kommen, denn was Breyer bei ihrem Besuch dort besonders ärgerte, war die, wie sie es empfand, sehr unfreundliche Reaktion des Personals, welches sie mit dem Satz „Gehen Sie bitte raus“ empfing. Man hätte ihr ja vielleicht auch anbieten können, sie im Freien zu bedienen, findet Heidi Breyer.

Die Stimmungslage beim Personal wie bei der Kundschaft sei zurzeit extrem angespannt, beschreibt Christiane Ank-Kunze, Inhaberin und Geschäftsführerin des Sanitätshauses Ank, gegenüber der RHEINPFALZ die Situation. Sie versuche, ihr Personal ebenso zu schützen wie ihre Kundschaft, versichert sie. Dabei komme es schon mal vor, dass jemand ungerecht behandelt werde.

Die Geschäftsführerin bedauert, dass es bei der Leserin so gelaufen ist, bat aber auch um Verständnis, denn täglich zeigten drei bis fünf Kunden Atteste vor. Da im Internet gefälschte Atteste unterwegs seien, habe sie die Mitarbeiter entsprechend angewiesen. Jedoch sollte eine Beratung außerhalb des Geschäfts möglich sein. Eventuell hätte die Kundin dafür ihr Kommen vorher telefonisch ankündigen können.

Um die Sachlage grundsätzlich zu klären, habe das Ordnungsamt der Stadt Breyer auf Anfrage erklärt, dass sie mit einem Attest eigentlich ein Geschäft betreten dürfe – sofern dieses sich nicht auf sein Hausrecht berufe. Zum Thema Hausrecht teilte die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit, dass dies nicht allgemein beantwortet werden könne. Hier müsse individuell von Fall zu Fall entschieden werden. Die Anfrage gehe schon in Richtung einer Rechtsberatung, für die die Kommune nicht zuständig sei. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf entsprechende Seiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wesentlich sei daher unter anderem die Begründung auf dem Attest. Die Antidiskriminierungsstelle ist im Internet erreichbar unter www.antidiskriminierungsstelle.de/.