Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in der Kaiserstraße in Landstuhl stellte die Polizei fest, dass einer der Unfallbeteiligten nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Der 41-jährige Audifahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern konnte nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen, welche in Deutschland jedoch keine Gültigkeit mehr hat, teilt die Polizei mit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.