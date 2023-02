Auf eine Konstante ist bei den Oberliga-Gewichthebern der TSG Kaiserslautern in letzter Zeit Verlass: Fast immer fehlen ihnen wichtige Heberinnen und Heber, um Paroli bieten zu können. So auch am Samstag ab 18 Uhr beim AC Weisenau.

Fehlen wird die Power der Frauen bei den Buchenlochern, denn Korinna Diehl ist beruflich verhindert und Laura Edrich ist nach ihrer Erkrankung immer noch nicht fit. So geht TSG-Betreuer Frank Diehl mit einer Rumpfmannschaft aussichtslos in den drittletzten Runden-Kampf gegen den Tabellendritten, der im Schnitt 190 Kilopunkte erzielte. Bei der TSG stehen im Schnitt 120 Relativpunkte gegenüber.

„Ein Sieg wäre auch in Bestbesetzung illusorisch. So stehen die individuellen Leistungen und Entwicklungen der Heber im Vordergrund“, sagt Frank Diehl und fügt an: „Ich hoffe, dass sich in vier Wochen unsere Situation bessert, sodass wir der KG Kindsbach/Rodalben vor eigenem Publikum einen großen Kampf liefern können.“

Jede Menge Frauenpower verspricht dagegen Thomas Geier, Trainer des Mainzer Vorortvereins. In der vermeintlich von Männern dominierten Sportart stehen für die Weisenauer Gewichtheber mit Sonja Layher, Karen Ruß, Mira Freienstein und Katharina Weber planmäßig ausschließlich Frauen auf der Wettkampfbohle in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule in Mainz-Weisenau.

Termin

Der Heimkampf der Gewichtheber der KG Kindsbach/Rodalben am Samstag wurde auf 18 Uhr vorverlegt.