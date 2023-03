Am Dienstag fand auf dem Parkplatz „Schweinsdell“ eine Großkontrolle des Schwerlastverkehrs statt. Im Fokus stand der gewerbliche Schwerverkehr. Nahezu bei jedem dritten kontrollierten Fahrzeug beziehungsweise Fahrer kam es zu Beanstandungen, so die Polizei. Es wurden insgesamt 14 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und zwei Strafanzeigen erstattet. In sieben Fällen musste sogar die Weiterfahrt untersagt werden. In einem besonderen Fall war der Fahrer eines 40-Tonners ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem wurde die erlaubte Fahrzeughöhe überschritten und ein Reifen der Sattelzugmaschine bis auf das Stahlgewebe großflächig abgefahren.