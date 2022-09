Am späten Samstagabend kontrollierte die Polizei einen 36-Jährigen in der Stettiner Straße in Enkenbach-Alsenborn. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern war dort mit einem Roller unterwegs gewesen. Bereits vor der Kontrolle übergab er den Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, die sichergestellt wurde. Dann mussten die Polizisten auch noch bemerken, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.