Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss versuchte ein Autofahrer am Montagabend mit einem platten Reifen, den Schlossberg in Otterberg hochzufahren. Das wurde der Polizei gemeldet. Wie diese berichtet, fand die ausgerückte Streife kurz nach 20 Uhr das beschriebene Fahrzeug. Der Fahrer saß noch im Auto. Der rechte Vorderreifen war geplatzt. Nur noch die Felge war vorhanden. Der 48-jährige Mann gab an, dass er vor zwei Tagen seinen Führerschein abgeben musste, da er unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren ist. Er gab zu, auch aktuell unter dem Einfluss von Heroin zu stehen. Er musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Je nach Ergebnis der Blutprobe folgt auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.