Nachdem ein 45-Jähriger am Montagnachmittag um 17 Uhr einen Unfall im Ortsteil Morlautern verursacht hat, versuchte er sich aus der Affäre zu ziehen. Mit mäßigem Erfolg. Der Fahrer missachtete laut Polizei zunächst die Vorfahrt einer 41-jährigen Frau und es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Er setzte jedoch nur seinen Beifahrer an der Unfallstelle ab und entfernte sich mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kam ein Mann mit dem am Unfall beteiligten Fahrzeug wieder an den Unfallort zurück. Den anderen Unfallbeteiligten und weiteren Zeugen fiel jedoch auf, dass dieser Mann nicht der Unfallverursacher gewesen ist. Die Polizei konnte den tatsächlichen Fahrer ermitteln und stelle auch den Grund seines Manövers fest: Der 45-Jährige war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.