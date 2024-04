Für einen 44-Jährigen war es eine Autofahrt mit Folgen. Laut Polizeibericht stoppten Beamte dessen Auto am Samstag um 7 Uhr in der Barbarossastraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 44-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Fahrerlaubnis wurde dem Mann 2016 entzogen. Darüber hinaus hegten die Beamten den Verdacht, dass der 44-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Der Mann räumte ein, am Tag zuvor Amphetamin eingenommen zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.