In der Herren-Verbandsliga startet am Sonntag (10 Uhr) das Lokalderby zwischen dem TC Rot-Weiß Kaiserslautern und dem 1. TC Weilerbach. Beide Teams sind mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2:2 Zählern in die bisher kuriose Liga gestartet: Alle sechs Mannschaften haben nach zwei Spieltagen mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage die gleiche Punktzahl.

Christian Classen, Spielführer der Gastgeber aus Kaiserslautern, erwartet einen „starken Gegner, von daher sind sie auch der Favorit.“ Er ergänzt: „Sie werden vermutlich mit einer sehr guten Aufstellung hier antreten, und dann wird es schwierig für uns.“ Sein Pendant Sebastian Backe sieht sein Team aus Weilerbach ebenfalls als „leicht favorisiert. Wir werden eine starke Mannschaft auf dem Feld haben und deshalb bin ich guter Dinge.“ Sein Plan: „Wir wollen bestmöglich spielen, und dann würde ich mich freuen, wenn es am Ende zum Sieg reicht.“

Alles geben

Dennoch fehle es in seinen Augen aufgrund des in dieser Saison abgeschafften Auf- sowie Abstiegs ein wenig am sportlichen Wettkampfdruck. „Wir sind aber einfach froh, dass wir in diesen Zeiten überhaupt spielen können und wollen natürlich trotzdem gewinnen“, meint Backe. Bei Rot-Weiß fordert der Mannschaftsführer „großen Einsatz von jedem einzelnen Spieler. Wir wollen alles geben und uns so teuer wie möglich gegen sie verkaufen.“

16:5 ist Geschichte

In der vergangenen Saison war der 16:5-Erfolg des 1. TCW eine klare Angelegenheit. Doch nach Aussage von Classen seien diesmal besonders die jungen Mitspieler aufgrund ihrer Entwicklung deutlich stärker einzuschätzen als im Vorjahr. „Sie haben sich enorm verbessert, bei uns stimmt die gesamte Teamchemie, und wir wollen Weilerbach so gut es geht die Stirn bieten“, erklärt der Spielführer von Rot-Weiß.

Die größten Chancen dazu sieht er im hinteren Bereich der Einzelbegegnungen: „Ab Punkt vier sehe ich durchaus Möglichkeiten für uns, aber auf den vorderen Positionen wird es sehr schwer für uns.“ Im Doppel habe seine Truppe im bisherigen Saisonverlauf gut agiert. „Deshalb sehe ich hier auch die ein oder andere Chance, zumal der Gegner in diesem Bereich seine Überlegenheit vielleicht nicht ganz so stark ausspielen kann wie in den Einzeln.“

Duell der Youngster

Für Sebastian Backe hingegen könnte das Duell der beiden Youngster Max Milic (Rot-Weiß) und Tim Daniel Stemler (1. TCW) „äußerst interessant werden, sofern es durch die Aufstellungen zustandekommt.“ In den Doppeln betrachtet er die Gäste als „erneut leicht favorisiert, denn wir werden dort mit einer sehr starken Aufstellungsvariante antreten und wollen die Punkte mitnehmen.“

Bei den Gastgebern fehlen mit Tejas Chaukulkar und Lukas Buth die beiden Topspieler. „Dadurch wird es nicht einfacher, und diese Ausfälle fallen stark ins Gewicht“, äußert sich Christian Classen. Das Auswärtsteam kann dagegen fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Lucas Lambert ist angeschlagen.

Hoffen auf Zuschauer

Nachdem in der Vorwoche – unter Einhaltung sämtlicher Corona-Auflagen – die Zuschauer für eine entsprechende Atmosphäre auf der Anlage von Rot-Weiß gesorgt hatten, hofft Christian Classen erneut auf die Unterstützung des Publikums: „Die Leute haben sich sehr rücksichtsvoll an die Regeln gehalten und haben gute Spiele von uns gesehen. Von daher denke ich, dass wir wieder einige Zuschauer empfangen werden und es erneut gut funktioniert.“ Auch Sebastian Backe vermutet, „dass die Leute durchaus Interesse an dieser Partie haben, was uns natürlich sehr freuen würde.“