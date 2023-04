Der SV Morlautern hat in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga mit großem Einsatz gespielt und bisher in jeder Partie gepunktet. Doch über den Berg ist er noch nicht. Er braucht in diesem gnadenlosen Abstiegskampf noch einige Siege. Einen davon will er sich am Karsamstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Kirchberg erkämpfen.

Die Mannschaft aus dem Hunsrück spielte den ersten Saisonteil in der Nord-Gruppe der Oberliga und ist damit für den SV Morlautern eine unbekannte Größe. Noch nie traten beide Klubs gegeneinander an. Dass seinem Team ein harter Kampf um die wertvollen Punkte bevorsteht, das weiß Daniel Graf, auch wenn er die Stärken und Schwächen der Gastmannschaft nicht im Detail kennt. „Wir wollen nachlegen“, sagt der Morlauterer Coach im Hinblick auf die fünfte Partie der Abstiegsrunde.

Zuletzt in Ahrweiler machten sich die Seinen das Leben wieder einmal selbst schwer. Nach einem Platzverweis mussten sie fast die ganze zweite Hälfte zu zehnt spielen. Trotz Unterzahl erreichten sie ein Unentschieden. Doch große Freude herrschte nicht nach dem „Punktgewinn“ im Morlauterer Lager. Man hatte das Gefühl, dass in dieser Partie mehr als ein Remis möglich gewesen wäre.

Gedrückt wurde die Stimmung auch noch dadurch, dass Florian Bicking im Spiel gegen Kirchberg fehlen wird. Der Außenstürmer sah in Ahrweiler wegen einer verbalen Unbeherrschtheit die Rote Karte. Da Joshua Smith sich zurzeit im Urlaub befindet, fehlt am Samstag auch noch ein wichtiger Mann in der Abwehrreihe. Angesichts dieser personellen Probleme sagt Graf: „Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken.“

Der heimstarke SVM

Dass sie sich auch in schwierigen Situationen nicht unterkriegen lassen, das haben die Morlauterer in den bisherigen Abstiegsduellen gezeigt. Mussten sie doch auch schon im Spiel gegen Alemannia Waldalgesheim in Unterzahl spielen. Und auch da holten sie einen Punkt. Voll punkteten sie vor heimischer Kulisse, gegen Mülheim-Kärlich und Eisbachtal. Und diese Heimstärke soll nun auch der TuS Kirchberg zu spüren bekommen. Eine Mannschaft, der in der Abstiegsrunde noch kein Sieg gelungen ist.

Am vergangenen Wochenende unterlagen die Hunsrücker auf eigenem Platz dem FV Dudenhofen mit 0:2. Damit kassierten sie bereits die dritte Niederlage in dieser entscheidenden Saisonphase. Ihren bisher einzigen Punkt holten sie ausgerechnet beim 2:2 gegen den Tabellenführer Arminia Ludwigshafen.