Der OGV Kaiserslautern-Dansenberg hat in seiner 125-jährigen Vereinsgeschichte sichtbare Spuren hinterlassen. Das soll auch in Zukunft so sein. Der Klimawandel fordert allerdings ein starkes Umdenken ein. Der Verein stellt sich entsprechend auf.

Dansenberg und der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Kaiserslautern-Dansenberg sind eng miteinander verwoben. So war es im Jahr 1897, als 27 naturverbundene Bürger mit viel Weitblick den Verein gründeten.