In sich hatte es das Testspiel zwischen dem SV Morlautern und dem SV Rodenbach. Beide Fußball-Mannschaften brannten zunächst ein Offensivfeuerwerk ab. Doch nach gut einer Stunde war die mitreißende Vorstellung vorbei. Ein Rodenbacher Spieler hatte sich so schwer verletzt, dass die Partie abgebrochen wurde.

Es war ein Moment, der alle schockte, Spieler, Zuschauer und natürlich auch Peter Degen, den Vorsitzenden des SV Rodenbach. „Es muss brutal wehgetan haben“, sagt Degen, der wie bei fast allen Spielen seiner Mannschaft auch diesmal auf der Bank saß und damit ganz dicht am Geschehen war. Plötzlich sei Luc Knieriemen zu Boden gegangen und habe sich vor Schmerzen gekrümmt, schildert Degen die Szene, die dann den Spielabbruch nach sich zog. Verletzt habe sich Knieriemen „ohne Einwirkung eines Gegenspielers“, betont der Vorsitzende. Dem jungen Rodenbacher Spieler war die Kniescheibe rausgesprungen. Nachdem der herbeigerufene Notarzt vor Ort eine erste Behandlung vorgenommen hatte, wurde Luc Knieriemen in die Klinik gebracht. Über die genaue Verletzung, ob möglicherweise auch noch Bänder gerissen sind, und wie lange Knieriemen pausieren muss, konnte Degen keine Angaben machen. „Da noch nicht alle Untersuchungen abgeschlossen sind.“

Knieriemens Mannschaftskameraden und auch den Morlauterern war danach nicht mehr nach Fußballspielen zu Mute. Vorzeitig endete damit die Partie, in welcher der Landesligist einen furiosen Start hingelegt und die Verbandsligamannschaft des SVM auf deren Kunstrasenplatz überrumpelt hatte. Stand es doch nach einer Viertelstunde schon 3:0 für den Außenseiter. Tim Hotopp hatte mit einem Blitztor für die 1:0-Führung gesorgt und Kevin Schehl mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöht (9., 15. Minute). Kein Wunder, dass Daniel Graf, der Trainer des SVM, mit seiner Defensivabteilung nicht zufrieden war. „Wir haben da schlecht verteidigt.“

Tor des Monats

Voll des Lobes war er hingegen über den Offensivauftritt der Seinen. „Das war richtig gut.“ Ein Morlauterer Stürmer setzte sich dabei gleich dreimal stark in Szene: Florian Bicking, der Dynamiker auf der rechten Außenbahn. Noch vor der Pause traf er zweimal und brachte sein Team auf 2:3 heran. Nach dem Seitenwechsel gelang ihm mit einem Treffer der Marke Tor des Monats der Ausgleich zum 3:3 (52.). Nach einer Balleroberung am Mittelkreis sah Bicking, dass der gegnerische Keeper weit vor seinem Tor stand, und schoss den Ball per Vollspann flach ins gegnerische Gehäuse.

Beide Mannschaften sind am kommenden Wochenende wieder in Testspielen gefordert. So empfängt der SV Morlautern am Samstag (16 Uhr) den VfR Grünstadt, und der SV Rodenbach hat am Sonntag (14.15 Uhr) den Verbandsligisten VfR Baumholder zu Gast.