Der Offene Kanal Kaiserslautern (OK) hat am gestrigen Donnerstag seinen 30. Geburtstag gefeiert. Seit drei Jahrzehnten können Bürger aus Kaiserslautern ihre eigenen TV-Beiträge drehen und diese im lokalen Fernsehen zeigen.

Der OK KL sei nicht nur eine Sendeplattform, sondern sei auch zu einem Ort der Medienbildung geworden, schildern die Vereinsmitglieder. Eine Feier werde es wegen der aktuellen Pandemie voraussichtlich erst im nächsten Jahr geben. Stattdessen hätten den OK KL viele Geburtstagswünsche in Videoform erreicht. Darunter Grußworte von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landrat Ralf Leßmeister sowie vielen Unterstützern und Ehrenamtlichen aus der Region. Alle Videos sollen ab dem 1. Juli im Sendeprogramm gezeigt werden und sind unter https://www.ok-kl.de/sendejubilaeum zu finden.

Seit 2008 befindet sich der OK KL in der Pariser Straße 23. Er biete spannende Seminare, moderne Technik zum Verleih und in den Schnitträumen und ein eigenes Sendestudio, in dem bereits die ein oder andere Bürgermedienpreisgekrönte Produktion entstanden sei. Die Infrastruktur werde von zahlreichen Produzenten jeden Alters genutzt.

Seit 2008 können beim Offenen Kanal pro Jahr zwei Freiwilligendienstleistende mitwirken, die von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz betreut werden.

Besonders wichtig sei der Plattform-Gedanke, so seien 2020 und 2021 über 60 Konzertlivestreams gezeigt worden, Informationsvideos aus dem Westpfalz-Klinikum und viele Gottesdienste. Der OK KL bringe Menschen zusammen, so Dieter Stichler, Vorsitzender des Vereins.