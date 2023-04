Beim Tag des Offenen Campus verwandelte sich die Schoenstraße am Samstag in eine kunterbunte Festmeile. Zahlreiche Besucher genossen die Frühlingsstimmung auf dem Campus bei vielfältigen Essensangeboten, Spielen und spannenden Informationen. Dafür sorgten unter anderem der Rettungsdienst, die Feuerwehr und das THW, die mit Wagen und Mitarbeitern vor Ort waren. An der Hochschule stellten sich die Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissenschaften sowie Bauen und Gestalten vor. Dazu gehörten Experimente in den Laboren, Ausstellung und Präsentation studentischer Arbeiten sowie persönliche Gespräche mit Dozenten und Kooperationspartnern.