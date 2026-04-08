Die Hochschule Kaiserslautern lädt zum Offenen Campus ein. Am Donnerstag, 16. April, können die Besucher ab 15 Uhr mehr über das Studienangebot erfahren und Spaß haben.

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das Wissenschaft, Praxis und Unterhaltung miteinander verbindet. Auf dem Straßenfest können Jung und Alt beim Menschenkicker aktiv werden, sich durch internationale Leckereien probieren und den Abend beim Outdoor-Kino ausklingen lassen. Der Tag dient jedoch vor allem dem Kennenlernen des Studienangebots. Das Veranstaltungsprogramm bietet von 15 bis 22 Uhr alle Informationen für eine Studienwahlentscheidung. In den offenen Werkstätten und Laboren können Interessierte beispielsweise bei einem Lötkurs mitmachen, beim Escape Game „Werkstoffprüfung live“ rätseln oder mit Hightech-Anwendungen und Virtual Reality experimentieren.

Auch Angebote in Zweibrücken und Pirmasens

In Kaiserslautern sind in diesem Jahr nicht nur die hier angesiedelten Fachbereiche „Angewandte Ingenieurwissenschaften“ sowie „Bauen und Gestalten“ vertreten, sondern auch Fachbereiche der Standorte Pirmasens und Zweibrücken. Professoren stehen bereit, um Fragen zu beantworten und bei der Planung der eigenen akademischen Zukunft zu unterstützen.

Der Campus Pirmasens öffnet am Freitag, 17. April, seine Türen von 14 bis 19 Uhr. Der Standort Zweibrücken lädt für Samstag, 18. April, ein, die Angebote von 10 bis 15 Uhr zu entdecken. Infos zum Programm gibt es im Internet unter www.hskl.de/oc.