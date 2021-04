Ratsmitglied Simon Sander (Grüne) hat wie angekündigt einen offenen Brief an den Stadtvorstand und die Mitglieder des Stadtrats geschickt. Nach seinem Vorwurf der Lüge an Referatsleiterin Elke Franzreb im Bauausschuss am Montag hat jene seine Entschuldigung angenommen. Doch die Spannungen sind damit lange nicht ausgeräumt.

Innerhalb der Grünen-Fraktion gab es nach der Sitzung, in der Sander von Beigeordnetem Peter Kiefer (FWG) zur Ordnung gerufen wurde und die einen offenen Brief des Stadtvorstandes auslöste, viele Gespräche, ebenso hatten die Grünen mit Franzreb Kontakt aufgenommen. Für diesen „offenen und verständnisvollen Austausch in den letzten Tagen“ dankt Sander und möchte sich für den „deutlich überzogenen Vorwurf der vorsätzlichen Lüge entschuldigen“. Er bedauere sehr, dass seine Kritik „rückblickend so weit über das Ziel hinaus geschossen ist“.

Sander weist erneut auf Widersprüche hin

Anschließend macht Sander deutlich, wie es zu seiner Äußerung kam, nämlich dass er noch immer den Eindruck habe, dass „der Eintritt in das Bebauungsplanverfahren in Unwissenheit von elementaren Informationen und somit auf einer mangelhaften Grundlage beschlossen wurde“. Er sehe immer noch Widersprüche in den vorgelegten Aussagen der Verwaltung. Doch er wolle sich für einen „Dialogprozess zwischen Rat, Verwaltung und Stadtvorstand einsetzen“ und bittet Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD), diesem Prozess offen gegenüberzustehen. Ein erster Schritt könne die Wiederbelebung von Fraktionsvorsitzendenrunden vor Stadtratssitzungen sein.

Elke Franzreb sieht die „Eskalation auf persönlicher Ebene als erledigt an“, sagt sie gegenüber der RHEINPFALZ, sie stehe auch für Gespräche über inhaltliche Dinge zur Verfügung. Dass die Stellungnahme mit ihr abgestimmt gewesen sei, wie Sander schreibt, sei aber nicht der Fall, sie habe keinen Kommentar dazu gegeben.

Grundsätzliches Misstrauen

Weichel respektiere die Reaktion seiner Referatsleiterin „in höchstem Maße“, kommentiert er. „Doch das Schreiben zeigt, dass sich an Herrn Sanders grundsätzlichem Misstrauen nichts geändert hat.“ Beigeordneter Kiefer widerspricht den Äußerungen im Brief, dass es in der Bauangelegenheit Abendsberg – die zum Eklat führte – an Information gemangelt habe, dies stimme ebenso wenig wie Transparenzmangel zum Abriss der Sanitätskolonne. Er bemängelt, dass der Brief „nur einen Satz Entschuldigung enthalte, der Rest dann Vorwurf an die Verwaltung ist, wir seien nicht transparent“.

Zu Sanders Vorschlag der Fraktionsvorsitzendenrunden sagt er, dass in genau jener Runde vier Wochen vor dem Bauausschuss großes Einvernehmen geherrscht habe, jeder Aspekt deutlich formuliert worden sei. „Wie es dann in den Fraktionen weiterläuft, weiß ich natürlich nicht.“ Dass das Einberufen von Fraktionschefsitzungen Sache des OB sei, macht jener klar, „Herr Kiefer hat das zum Bauausschuss mit meiner Unterstützung getan“. Ansonsten werde er solche Runden einberufen, wenn er es für notwendig erachte.

Bürgermeisterin Kimmel wirbt für respektvollen Umgang

Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) ist derweil um Deeskalation bemüht. „Ich hoffe, dass dieser unrühmliche Sitzungsverlauf eine Einsicht bei allen Beteiligten bewirkt, dass wir uns gemeinsam zu einem respektvollen, sachlichen, politischen Austausch bekennen.“ Sie erinnert daran, dass „Stadtrat, -verwaltung und -vorstand alle dem Wohle der Stadt Kaiserslautern dienen“, dies sollte „Auftrag und Verpflichtung“ sein. Sie möchte gern „alles tun, was ich zu einer konstruktiven Kommunikation beitragen kann“.