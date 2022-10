Tobias Wiesemann, Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat und OB-Kandidat, hat mit einem offenen Brief auf die Zugausfälle auf zahlreichen Strecken in der Region reagiert. Die massive Verschlechterung des ÖPNV-Angebots solle man nicht einfach unwidersprochen hinnehmen, so Wiesemann. Die Bahn hatte unter anderem angekündigt, dass auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken bis Jahresende an Wochenenden keine Züge verkehren. Als Grund nannte die Bahn Personalmangel. An die Bahn schreibt der Grünen-Sprecher, dass er „als Ratsmitglied der Stadt Kaiserslautern und als bewusst autofreier Mensch über die massive Einschränkung des Zugangebots in unserer Region“ schockiert sei. „Keine Züge mehr im Lautertal, keine Kombinationsmöglichkeit mit dem Fahrrad, massive Verschlechterungen im Takt: So schaffen wir die Verkehrswende nicht. So schaffen wir auch kein Vertrauen in den Verkehrsträger Bahn“, so Wiesemann. Aus Idealismus werde er sich weiterhin kein Auto kaufen. Wolle man die Lebensgrundlagen aller erhalten, brauche man aber mehr Menschen, die sich so entscheiden. „Sie sind da als Bahn in der Verantwortung, entsprechend zu managen“, nimmt er die Bahn in die Pflicht und fragt, ob der Rat der Stadt Kaiserslautern etwas tun könne, um diesen Missstand beseitigen zu helfen.