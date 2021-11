Neuer künstlerischer Direktor des Pfalztheaters könnte der Leipziger Regisseur und Theatermanager Johannes Beckmann werden. Obwohl die endgültige Personalentscheidung erst Ende November im Bezirkstag fällt, scheinen dem 47-Jährigen gute Chancen eingeräumt zu werden. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat sich eine interne Findungskommission auf den studierten Musikwissenschaftler geeinigt.

Dem elfköpfigen Auswahlgremium gehören Vertreter des Bezirksverbands Pfalz, des Theaters, des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Kaiserslautern an, außerdem Bezirkstags-Vorsitzender Theo Wieder und die mit der Personalsuche beauftragte Agentur.

Wieder wollte sich am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht zum Stand der Dinge äußern und verwies aufs „laufende interne Verfahren“. Auch Beckmann selbst lehnte eine Stellungnahme ab. Der Bezirksausschuss befindet voraussichtlich am 25. November über einen von Wieder formulierten Besetzungsvorschlag. Vorher sind alle Beteiligten zu Stillschweigen verpflichtet. Die Führung des Lauterer Theaters wird künftig einem dreiköpfigen Leitungsteam übertragen, dessen Mitglieder jeweils für künstlerische, kaufmännische und betriebliche Fragen zuständig sind. Bislang steht Intendant Urs Häberli alleinverantwortlich an der Spitze des Hauses. Sein Vertrag läuft 2022 nach zehnjähriger Amtszeit aus. Nach seinem Ausscheiden soll zunächst ein „Interimsdirektorium“ für die Dauer einer Saison die Leitung übernehmen. Danach wird das neue Chef-Trio installiert.

Der offenbar favorisierte Kandidat Johannes Beckmann stammt aus Mülheim und war unter anderem an der Dresdner Semperoper tätig. 2015 wurde er stellvertretender Generalintendant des Theaters Erfurt.