Poldis Knödel? Bienstich Tante Leni? Schnee auf dem Berge? In Dansenberg gibt es ein neues Kochbuch – nicht irgendeins, sondern eins zum satt werden, das natürlich auch Praxistipps gibt. Zudem erscheint das Buch aus gegebenem Anlass.

Schnee auf dem Berge, Bienenstich Tante Leni, Pfundstopf oder Poldis Knödel: Mit seinen Rezepten weicht das 130 Seiten starke Buch, herausgegeben vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) Kaiserslautern-Dansenberg, ab von dem, was sonst so in einem Kochbuch zu finden ist.

Zusammengetragene Lieblingsrezepte der OGV-Mitglieder und von Freunden des Vereins, über 100 an der Zahl, kitzeln beim Durchblättern visuell und gedanklich den Gaumen. Praktische Tipps oder aufmunternde Zeilen wie etwa „so schwer ist das gar nicht“, ein Hinweis der das Dampfnudel-Rezept krönt, verstehen es zudem, die Lust aufs Kochen und Backen zu steigern.

Der Name „Jubiläums-Kochbuch“ verrät es, hier steckt noch mehr dahinter als das Festhalten alter Familienrezepte. Der OGV feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen und setzt mit dem Kochbuch ein besonderes Ausrufezeichen. Das Büchlein präsentiert – quasi im Vorbeikochen – neben verführerischen Rezepten aus Dansenberg, der Pfalz, Deutschland und vielen Ländern Bilder und Erinnerungen aus dem zurückliegenden Vereinsgeschehen. „Das Buch ist schon auch ein Spiegelbild unserer Mitglieder.“ Das Werk ist für die OGV-Vorsitzende Uta Mayr-Falkenberg ein Stück gelebte Vereinsgeschichte.

Es war die Idee der Vorsitzenden zum 125. Vereinsjubiläum, statt der sonst eher üblichen Festschrift, lieber ein buntes Kochbuch zu verfassen. „Kein Mensch legt längerfristig wert auf eine Festschrift. Ein Kochbuch hat die Chance immer mal wieder in die Hand genommen zu werden“, erläutert sie, was sie angetrieben hat und was in monatelanger Arbeit tatkräftig umgesetzt wurde.

Ein breiter Mix an Rezepten

Ihr Rundruf bei den Mitgliedern und Unterstützern des Vereins ist dabei auf fruchtbaren Boden gefallen – wie könnte es bei einem Obst- und Gartenbauverein auch anders sein. Soll heißen: Schnell war eine ausreichende Menge an Rezepten beieinander. „Es waren auch viele ähnliche Rezepte dabei, die konnten wir natürlich nicht alle berücksichtigen“, sagt Mayr-Falkenberg, deren Ziel ein breiter Mix an Gerichten war, der auch die vielen, in Dansenberg beheimateten Kulturen widerspiegeln sollte.

Das ist gelungen. Von der Partysuppe mit fruchtiger Note und viel Kräuterschmelzkäse, dem Polnischen Mohnstollen oder dem Sizilianischen Rollbraten, in den, wie es als Hinweis heißt, einfach alles reinkommt, was der Kühlschrank hergibt: Für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit findet sich ein Gericht, was sich dank guter, ausführlicher Beschreibung bestimmt auch entsprechend nachkochen oder -backen lässt.

Das Kochbuch offenbart in schöner Harmonie eine Fülle nicht alltäglicher Gerichte wie eine Bier-Gulaschsuppe, den Stärkepudding neben dem Orangebusserl oder dem Eintopf „Rapido“ und hält daneben gleich noch die Grußworte von Oberbürgermeister Klaus Weichel und Ortsvorsteher Franz Rheinheimer zum 125. Jubiläum bereit. Keine Frage: Auch der bekannte Dansenberger Gastronom Alfons Fröhlich hat es sich nicht nehmen lassen, seine Spezialität „Zarte Leber“ ausführlich und nachkochbar vorzustellen.

130 Seiten umfasst das Werk

Es lässt sich auf den 130 Seiten echt was entdecken. Einen kleinen Einblick in die zurückliegende Arbeit des rund 500 Mitglieder starken Vereins, den gibt es zwischen Fischauflauf, Pogadca, Tomatentarte oder dem Dooseberger Kerscheplotzer obendrein.

Während das Kochbuch außen mit der Fotografie eines Beetes mit frisch grünem Salat, Gemüse und Kräuter daherkommt, tauchen im Inneren auch Zeichnungen und Bilder, gemalt von Kindergartenkinder aus der städtischen Kita „Villa Winzig“ und von Schülern der Dansenberger Grundschule, auf. „Die Bebilderung ist sozusagen das Salz in der Suppe“, freut sich Uta Mayr-Falkenberg über durchweg positive Kommentare, die sie seit dem Erscheinen des Kochbuches erreichen.

Info

Der OGV Kaiserslautern-Dansenberg feiert am Samstag, 27. August, sein 125. Vereinsjubiläum im katholischen Gemeindezentrum in Dansenberg. Festredner ist Volker Kugel, Direktor der Schlossgärten Ludwigsburg.

Das Jubiläumskochbuch gibt es für zwölf Euro bei Uta Mayr-Falkenberg, E-Mail info@gartenbauverein-dansenberg.de