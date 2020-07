Am Freitag geht der Streit zwischen dem Landkreis Kaiserslautern und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in eine neue Runde: Vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz wird die Klage des Landkreises gegen die erzwungene Festsetzung der Kreisumlage durch die ADD erneut verhandelt. Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte die Klage im Juni 2018 in erster Instanz abgewiesen. Der Kreistag wollte diese Entscheidung allerdings nicht hinnehmen und ging in Revision. Begründet wurde dieser Schritt damals damit, dass sich der Kreistag in der Pflicht sieht, den 50 kreisangehörigen Gemeinden einen, wenn auch geringen finanziellen Handlungsspielraum zu lassen, auch wenn der Landkreis selbst in den roten Zahlen ist. Dieser Spielraum der Kommunen wurde durch die per Ersatzvornahme durchgesetzte Erhöhung der Kreisumlage weiter beschnitten. Der Kreistag beruft sich zudem auf das per Verfassung garantierte Recht auf Selbstverwaltung, das er beschnitten sieht, wenn den Kommunen die finanziellen Mittel fehlen. Bei der Kreisumlage handelt es sich um die Zahlungen, die die Gemeinden an den Kreis zu leisten haben, damit dieser Verwaltungstätigkeiten für sie erledigt.