Die US Army Garnison Rheinland-Pfalz mit mehreren Standorten in Kaiserslautern hat einen neuen Kommandeur: Oberst Reid E. Furman hat vergangene Woche das Kommando vom bisherigen Chef der Garnison, Oberstleutnant Jeremy A. McHugh, übernommen.

Die US Army Garrison Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des US-Militär die größte Garnison der US-Armee in Europa – gemessen an der geografischen Ausdehnung. Die Garnison hat 33 Standorte und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. In Kaiserslautern zählen etwa die Kleber- und die Daenner-Kaserne dazu sowie die Rhine Ordnance Barracks und die Pulaski Barracks.

Seit 22. Juli hat Oberst Furman nun das Kommando über die Garnison, er hat es von Oberstleutnant Jeremy A. McHugh übernommen. In seiner Abschiedsrede würdigte McHugh die Unterstützung durch die deutschen Partner. „Gemeinsam sind wir nicht Deutsche und Amerikaner, sondern die rheinland-pfälzische Militärgemeinde“, sagte McHugh.

Furman hat nach Angaben der Garnison die Militärakademie in West Point im US-Bundesstaat New York absolviert. Nach seinem Studium am Army War College in Carlisle, Pennsylvania, kommt er nun zur US Army Garrison Rheinland-Pfalz.

„Der Erfolg unserer Mission hier beruht auf den Beziehungen, die wir mit unseren deutschen Partnern aufbauen“, sagte Furman in seiner Begrüßungsrede.