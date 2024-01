Nach nur einem Erfolg in der Hinrunde der 2. DKBC-Bundesliga Mitte sind die Kegler der TSG Kaiserslautern auch in der Rückrunde weiter auf Formsuche.

Nach zwei weiteren verlorenen Spielen zum Auftakt der Rückrunde steht das TSG-Team von Sportwart Andreas Nikiel gegen SC Regensburg (Samstag, 12.30 Uhr, TSG-Bahnen) erneut vor einer hohen Hürde. Die Gäste aus der Hauptstadt der Oberpfalz sind mit nur zwei Niederlagen aktueller Spitzenreiter, knapp vor dem SKK Eschlkam, der nur einen Pluszähler weniger auf dem Konto hat. So stehen sowohl die TSGler als Tabellenschlusslicht als auch der Gegner unter Erfolgszwang.

Um gegen Regensburg zu punkten, „werden wir wie in jedem Spiel alles versuchen, um die Punkte auf unsere Habenseite zu bringen“, sagt Sportwart Nikiel. Einfach ist das nicht, denn die Gäste, die in der Saison 82/83 in die Zweite Bundesliga aufgestiegen sind, agieren seit dieser Zeit in der Zweiten, aber auch in der 1. Bundesliga und verfügen über viel nationale Erfahrung.

Schwere Auswärtsaufgabe

Vor dem 14. Spieltag der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden befindet sich der SKC Mehlingen mit einer mageren Ausbeute von 8:14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und hat beim VKC Eppelheim (Sonntag, 14 Uhr, Mehrzweckhalle Plankstadt) die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Beim bis jetzt unbesiegten Tabellenführer hängen die Punkte sehr hoch, denn der Kader des Gastgebers ist mit vielen international erfahrenen Bundesligaspielern gut bestückt, die im bisherigen Verlauf der Runde ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Nachdem die Mehlinger auch in der Rückrunde noch nicht angekommen sind, hofft Pressewart Wolfgang Heß „nach den zwei Heimniederlagen mit schwachen Leistungen, dass uns die Eppelheimer mitziehen und wir an unsere Hinrundenform anknüpfen können. Wir wollen uns Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf holen. An einen Sieg denke ich nicht, da sind die Hausherren einfach zu stark“.

Tauschen beide die Plätze?

Bei den Kegelfreunden Sembach geht der Kampf um Platz drei mit dem um einen Zähler besseren KSV Kuhardt in die nächste Runde. Da Kuhardt bei Rapid Pirmasens vor einer schweren Aufgabe steht, ist ein Platztausch denkbar. Dazu aber müssen die Sembacher beim Schlusslicht KV Mutterstadt (Samstag, 13 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt) erfolgreich von der Bahn gehen. „Nach dem Dämpfer gegen den SK Walldorf gilt es, die Leistung aus Mehlingen auswärts zu bestätigen. In Mutterstadt wollen wir wieder wie ein Favorit antreten“, sagt Medienbeauftragter Lukas Lamnek.

Allerdings fehlen Mark Nickel und Sven Hien. Ein Einsatz von Thomas Eichenauer wird sich beruflich wieder erst kurzfristig entscheiden. Der KVM war diese Saison erst einmal gegen Walldorf siegreich. Die Sembacher sollten dennoch von Beginn an konzentriert zu Werke gehen. Lamnek traut seinem Team auch ersatzgeschwächt einen Auswärtssieg zu.