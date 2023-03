Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sieh mal an: Die Jungspunde überrollen die Routiniers, ballern den Saarpfälzern sozusagen die Bude voll und haben sogar einen Treffer mehr auf dem Konto als der Tabellenführer mit der Topquote. Alles im Lot also bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern? Nun, FCK-Trainer Peter Tretter übte sich nach dem 6:3 (2:2)-Erfolg beim Oberliga-Rivalen FSV Jägersburg lieber in Bescheidenheit.

Schützenfest zum Kerweauftakt im Homburger Vorort: Die Kulisse hat gestimmt, 300 Zuschauer waren’s sicherlich, die trotz weiterhin drohenden Regens nach dem ersten Guss den Weg ins