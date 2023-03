Die Oberliga-Gewichtheber der TSG Kaiserslautern haben am Samstag beim Saisonabschluss eine Überraschung verpasst. Und auch für die KG Kindsbach/Rodalben gab es keinen positiven Abschluss – die Meisterfeier fällt aus.

Trotz Saisonbestleistung unterlagen die Buchenlocher in eigener Halle mit 0:3 (171,2:187,0 Relativpunkte) dem Vierten AC Heros Wemmetsweiler und beschließen als Siebter mit 3:18 Punkten die Runde. „Wir hatten uns im Vorfeld was ausgerechnet. Die Saarländer hatten eine Saisonbestleistung von 181 Punkten, restliche Ergebnisse lagen teils weit darunter. Ausgerechnet gegen uns konnten sie sich erheblich steigern. Trotzdem war ich sehr angetan von den Leistungen unserer Heber“, analysierte TSG-Betreuer Frank Diehl die Begegnung. „Über die Runde ist bei uns was gewachsen. Schade, dass unsere Gegner bei uns fast immer mit Saisonbestleistungen aufwarteten. Wir gehen entspannt in die Pause, dann steht spezielles, periodisiertes Training für Steven Castaneda an“, ergänzte er.

Das hohe Ergebnis des Gegners kam auch durch einige neue Bestleistungen zustande. So verbesserten sich Michelle Müller im Reißen, Teresa Grün und Justin Auer gar in allen Disziplinen. Auch bei der TSG konnten Bestleistungen bejubelt werden, denn ihr Talent Steven Castaneda hat sich über alle Disziplinen verbessert. Diehl schwärmt: „Dass ein Heber der TSG über 60 Punkte erzielte, das liegt schon fast 20 Jahre zurück. Mit 202 kg im Zweikampf hat er die Norm (200) zur deutschen Meisterschaft geschafft. Jetzt hat er noch ein halbes Jahr Zeit, was drauf zu packen.“

Meisterschaft geht auf den letzten Drücker nach Speyer

Positiv war auch der Einsatz von Korinna Diehl, die zuvor den ganzen Tag in der großen TSG-Halle für den Sportbund einen Lehrgang leitete und erst kurz vor dem Wettkampf die Halle wechselte. Sie überzeugte mit einer Saisonbestleistung.

Schon im Reißen, das mit 53,5:42,6 Relativpunkten an Heros Wemmetsweiler ging deutete sich der enge Oberliga-Kampf an. Noch enger ging es im Stoßen zu, bei dem die TSG nur mit 128,6:133,5 den Disziplinpunkt verfehlte. Wäre Mathias Etten im dritten Versuch bei 130 kg ein gültiger Versuch gelungen, dann hätte sein Team die Differenz von 0,1 Punkten gejubelt.

Die KG Kindsbach/Rodalben indes hat den Titel in der Gewichtheber-Oberliga verpasst. Sechs Wettkampftage führte die KG die Tabelle an, doch am siebten und letzten Tag führten große personelle Probleme zu einer klaren Niederlage (0:3, 154,1:252 Kilopunkte) bei Verfolger AV Speyer II. Damit wiesen beide Teams 18:3 Punkte auf. Die Relativpunkte entschieden deshalb über die Meisterschaft, und da war die Reserve des Bundesligisten etwas besser (1491,1:1461,0).

KAMPFPROTOKOLL

TSG Kaiserslautern: Steven Castaneda (71,6 Kilogramm Körpergewicht) 85 kg im Reißen/117 kg im Stoßen/202 kg im Zweikampf/63 Relativpunkte, Korinna Diehl (59,3) 40/50/90/40, Liam Rogel (79,7) 86/103/189/29,6, Mathias Etten (92,2) 98/125/223/38,6, A.K: Paul Sohns 75/95/170/8,5

AC Heros Wemmetsweiler: Michelle Müller (54,6) 38/48/86/47, Justin Auer (60,7) 63/86/149/45, Teresa Grün (68,9) 49/66/115/45, Daniel Sorg (80) 90/120/210/50

AV 03 Speyer II: Ramona Schiff (62,5) 50/64/114/57Relativpunkte, Linda Galin (63,9) 53/65/118/59, Tamara Teichert (68,4) 56/73/129/59, Christina Spindler (73,8) 70/86/156/77.

KG Kindsbach/Rodalben: Lukas Groß (89,2 kg Körpergewicht) 82 kg Reißen/108 kg Stoßen/190 kg Zweikampf/18,8 Relativpunkte, Jens Wolf (85,7) 74/92/166/6,3, Tobias Wille (76,4) 88/113/201/51, Waldemar Wiederkehr (70,9) 100/115/215/79.