Am Sonntagabend um 18 Uhr wird die zweite Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg ein letztes Mal für diese Saison das Parkett der Layenberger Sporthalle betreten. Gegner ist die MSG HF Illtal.

Nachdem bereits vor zwei Wochen der Klassenverbleib gesichert wurde, geht es für die Dansenberger zwar rein punktemäßig um nichts mehr, aber natürlich wollen sich die Spieler mit einem Sieg von den TuS-Fans in die Sommerpause verabschieden.

Im Hinspiel waren die Schwarzweißen nahezu chancenlos, und so sollte es am Ende ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg für die Saarländer werden. Lediglich in den ersten zehn Minuten konnte der TuS die Partie offen gestalten, danach setzte sich Illtal ab und siegte mit 33:28.

Einige Abschiede

Nach einer langen und kräftezehrenden Oberliga-Saison freut sich die Dansenberger „Zweite“ nun auf die Pause, will dennoch den Fans noch ein letztes Mal tollen Handball zeigen. Mitspieler und Zuschauer werden sich auch dieses Jahr von einigen Spielern verabschieden müssen. Während Routinier Christopher Seitz nach der Saison wieder kürzertreten wird, hängen Nils Bechtel und Tobias Kurz, zumindest vorerst, die Handballschuhe an den Nagel. Der werdenden Vater Bechtel möchte mehr Zeit für seine Familie haben. Auch Kurz will andere Prioritäten setzen. Er will sich zunächst voll auf seine berufliche Zukunft konzentrieren.